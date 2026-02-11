Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük: Polis ve avukat tutuklandı

Fatih'te, narkotik operasyonunda usulsüzlük iddiasıyla bir polis memuru ve avukat tutuklandı.

Fatih'te, 5 Şubat'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin, şüphe üzerine yapılan ön incelemesinde, uyuşturucu olmadığı belirlendi.

Kamera Görüntüleri ve Kayıp Para İddiası

Bunun üzerine arama işlemi gerçekleştirilen ofise ait kamera görüntüleri incelendi.

Şüphelilerin, operasyonda el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki beyanları da araştırılmaya başlandı.

Operasyonda görev alan polisler hakkında "iftira", "suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Avukat Soruşturmaya Dahil Edildi

Daha sonra, aramalar sırasında "hazirun" olarak bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi.

Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alınırken, avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli avukat ile polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.