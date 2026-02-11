YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük: Polis ve avukat tutuklandı

Fatih'te 5 Şubat'ta düzenlenen "uyuşturucu" operasyonunda ele geçirildiği iddia edilen 2 kilogram maddenin uyuşturucu olmadığının saptanması ve el konulan paralarda eksiklik olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. "İftira", "suç uydurma" ve "zimmet" suçlamalarıyla gözaltına alınan bir polis memuru ile aramada hazır bulunan avukat O.K., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te, narkotik operasyonunda usulsüzlük iddiasıyla bir polis memuru ve avukat tutuklandı.

Fatih'te, 5 Şubat'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin, şüphe üzerine yapılan ön incelemesinde, uyuşturucu olmadığı belirlendi.

Kamera Görüntüleri ve Kayıp Para İddiası

Bunun üzerine arama işlemi gerçekleştirilen ofise ait kamera görüntüleri incelendi.

Şüphelilerin, operasyonda el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki beyanları da araştırılmaya başlandı.

Operasyonda görev alan polisler hakkında "iftira", "suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Avukat Soruşturmaya Dahil Edildi

Daha sonra, aramalar sırasında "hazirun" olarak bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi.

Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alınırken, avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli avukat ile polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

