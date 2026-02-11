Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük: Polis ve avukat tutuklandı
Fatih'te 5 Şubat'ta düzenlenen "uyuşturucu" operasyonunda ele geçirildiği iddia edilen 2 kilogram maddenin uyuşturucu olmadığının saptanması ve el konulan paralarda eksiklik olduğunun belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. "İftira", "suç uydurma" ve "zimmet" suçlamalarıyla gözaltına alınan bir polis memuru ile aramada hazır bulunan avukat O.K., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih'te, 5 Şubat'ta "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 kilogram maddenin, şüphe üzerine yapılan ön incelemesinde, uyuşturucu olmadığı belirlendi.
Kamera Görüntüleri ve Kayıp Para İddiası
Bunun üzerine arama işlemi gerçekleştirilen ofise ait kamera görüntüleri incelendi.
Şüphelilerin, operasyonda el konulan paralarda eksiklik olduğu yönündeki beyanları da araştırılmaya başlandı.
Operasyonda görev alan polisler hakkında "iftira", "suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Avukat Soruşturmaya Dahil Edildi
Daha sonra, aramalar sırasında "hazirun" olarak bulunan avukat O.K. de soruşturmaya dahil edildi.
Avukat O.K. ile bir polis memuru gözaltına alınırken, avukatın evinde yapılan aramada, olay günü yanında bulunan el çantasına ve cep telefonuna el konuldu.
Şüpheli avukat ile polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.