Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturmasında Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan İlçe Kaymakamı'nın koruma polisi F.D. ile makam şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 20:40, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 20:39
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru ile şoför tutuklandı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, göçmen kaçakçılarından rüşvet alanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, kaymakamlıkta görevli polis memuru F.D. ile şoför H.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.