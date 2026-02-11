CHP'li Tanal TBMM'de yaşanan kavga sonrası hastaneye kaldırıldı

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan bakanların TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Kürsüyü işgal eden CHP'li milletvekilleri Gürlek'in yemin etmesine engel olmaya çalışınca AK Partili milletvekilleri de kürsüye yöneldi. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Hastanesi'ne kaldırıldı.