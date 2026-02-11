YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
TPAO, Libya'da petrol ve gaz arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya'nın 17 yıl aranın ardından çıktığı 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 15:26, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 15:24
TPAO, Libya'da petrol ve gaz arayacak

İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO'nun C3 kara sahasını, ortağı İspanyol Repsol ile kazandığını duyurdu.

Heyet, TPAO'nun O7 deniz sahasını da Repsol ile Macaristan merkezli MOL ortaklığında kazandığını açıkladı.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, 17 yılın ardından ilk kez geçen yıl 11'i karada, 11'i denizde olmak üzere 22 blokta petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesine çıktığını duyurmuştu.

