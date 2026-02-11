Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün sabah saatlerinde kıyıya vuran insansız hava aracının (İHA), yapılan teknik incelemeler sonucunda İran menşeli bir 'kamikaze İHA' olduğu belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 17:10, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 17:11
Yazdır

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi, Devlet Sahil Yolu mevkiinde dün sabah saatlerinde deniz kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı bir cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik önlemi şeridi çekti. İlk bakışta bir insansız hava aracı parçası olduğu anlaşılan cisim için bölgeye uzman ekipler çağrıldı. İncelemeler sırasında patlama riskine karşı Devlet Sahil Yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma boyunca trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlandı.

İstanbul'dan SAS komandoları geldi

Parçanın detaylı incelenmesi üzerine bölgeye 4 kişilik SAS Komando timi, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri, Ordu Sahil Güvenlik ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı personel sevk edildi.

İran menşeli kamikaze

Uzman ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda, kıyıya vuran parçanın İran yapımı bir kamikaze İHA olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından İHA parçası, detaylı analizler yapılmak üzere emniyet birimleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İKİ AYDA BEŞİNCİ İHA

ANKARA

15 Aralık'ta da Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına giren insansız hava aracı, F-16'lar tarafından takip edildi, Çankırı-Ankara hattında Elmadağ ilçesi yakınlarında düşürüldü.

Edinilen bilgilere göre Çankırı üzerinden Ankara'nın Polatlı ilçesine doğu ilerleyince Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarına alarm reaksiyon emri verildi. Uçaklar müdahale için İHA'nın yerleşim birimlerinden uzak bir noktaya ilerlemesini bekledi.

Kimliği belirsiz insansız hava aracının Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına girmesi nedeniyle Ukrayna ya da Rusya'ya ait olduğu değerlendiriliyor.

KOCAELİ

19 Aralık'ta ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana düşen İHA ekipleri alarma geçirdi.

İHA'nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı, İHA'nın Rus menşeli keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğunu açıkladı.

BALIKESİR

20 Aralık'ta Balıkesir'in Manyas ilçesinde de İHA bulundu.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

İHA üzerinde Ankara'da incelemeler sürüyor.

ARNAVUTKÖY KARABURUN

6 Şubat tarihinde İstanbul'un Karadeniz sahilinde Arnavutköy ilçesinde, balıkçılar denizde insansız hava aracı buldu.

İnsansız hava aracının kime ait olduğu belirlenmeye çalışıyor.

