Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Erdoğan ve Miçotakis, yapacakları görüşme sonrası Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası görüşme oturumuna iştirak edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından ikili ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

