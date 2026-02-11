Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 17:16, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında törenle karşıladı. İkili, Türkiye ve Yunanistan bayrakları önünde poz verdi.
Erdoğan ve Miçotakis, yapacakları görüşme sonrası Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası görüşme oturumuna iştirak edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından ikili ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.