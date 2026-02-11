YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Altında yön yukarı döndü: İşte fiyatlar...
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ve şoförü gözaltında
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çankırı'da 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura heyecanı

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çankırı'da inşa edilecek 1753 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
11 Şubat 2026 15:03
Çankırı'da 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura heyecanı

Valilik Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 500 bin konutun yapılacağı projenin geleceğe güvenle bakan Türkiye'nin inşa süreci olduğunu söyledi.

Asrın felaketi sonrası 455 bin konutun kısa sürede teslim edildiğini hatırlatan Çakırtaş, "Devletimiz bu konuda tecrübeli ve çok büyük. Bu büyük proje, vatandaşlarımızı güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarıyla buluşturma hedefidir. Çankırı genelinde 1753 konut hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Bu konutlar için 10 bin 278 başvuru yapılmıştır. Başvuru sayısının bu denli yüksek olması, vatandaşlarımızın projeye duydukları güveni de açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

Çekilen kuraların sadece birer konut değil, güvenli yarınların, mutlu yuvaların ve güçlü komşulukların da kapısını aralayacağını dile getiren Çakırtaş, "Her bir konut yalnızca bir anahtar değil, aynı zamanda huzurun da sembolü olacaktır. İnşa edilecek her yuva devletimizin şehirlik vizyonunun da göstergesidir. Depreme dayanıklı, çevreye duyarlı, altyapısı güçlü ve sosyal donatılarıyla bütüncül bir anlayışla hayata geçirilecek konutlarımız planlı şehirleşmeye de ciddi katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda istihdamı da destekleyen bu çalışmalar ekonomimize canlılık katmaktadır." ifadelerini kullandı.

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen 1753 konutun kurasını gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Çankırı'da hayata geçilen bu proje şehrimizin daha dengeli gelişimine katkı sunacak, gençlerimizi, ailelerimizi ve dar gerili vatandaşlarımızı güvenli yuvarlarına kavuşturacak, aynı zamanda yerel ekonomiye, istihdama önemli katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2 No'lu Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray da TOKİ olarak ülkenin her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, Çankırı'da bugüne kadar yapımı tamamlanan ve devam eden 8 bin 184 konut ve sosyal donatı inşa ettiklerini anlattı.

İl Müftüsü Mehmet Şahin tarafından dua edilmesinin ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

Programa Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

