Altının kilogram fiyatı 7 milyon 357 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 280 bin lira, en yüksek 7 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,1 artışla 7 milyon 357 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 997 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 489 milyon 315 bin 141,65 lira, işlem miktarı ise 895,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 657 milyon 888 bin 441,39 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: