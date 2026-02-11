Muğla'da rüşvet operasyonu: Kaymakamın koruması ile şoförü tutuklandı
CTE Genel Müdürü açıkladı: İşte cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni dönem: 7 alanda imzalar atıldı!
Siber zorbalıkla mücadelede yol haritası: MEB, RTÜK ve BTK El Ele
İki ayda beşinci vaka: Ordu'da sahile vuran İHA, İran yapımı çıktı
TBMM'de iki yeni bakanın yemininde yumruklu kavga
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki doktor tutuklandı
Rekorlar Ocak Ayında da tazelendi: Altın ve gümüş tarihi zirvede!
YÖK açıkladı: Üniversiteli kadın öğrenci oranı erkekleri geride bıraktı
Oyunlar Yasaklanıyor mu? Bakan Göktaş Açıkladı
Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı
Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis
Deprem konutlarında ödeme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat artığı faşizan zihniyeti lanetliyorum
KDK: Yüksek fiyatlı ders materyali öğrencinin notuna etki etmemeli
6 madde daha Meclis'ten geçti: İşte yeni trafik cezaları
Yeni İçişleri Bakanı tüm başıboş köpekleri toplatmıştı
Dört ilde eğitime kar engeli
44 Yaşında, Hakimlikten Adalet Bakanlığına...
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
Belediyelere yetki tırpanı: Denetim Mekanizması Güçlenecek
İstanbul Emniyetinin 'AVCI'sı, 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda kullanıldı
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB'de 22 bin 941 personel ödüllendirildi
Görevden ayrılan iki bakandan veda mesajı
Trafik cezalarına ilişkin teklif Genel Kurul'da: 6 madde kabul edildi!
Sıra dışı kuyumcu soygunu: Forkliftle girdi, eşekle kaçtı!
Hükümlü nişanlısıyla görüşemedi, AYM ihlal dedi: Tazminat ödenecek
Devlet korumasındaki gençlere sınavsız öğretmenlik yolu açıldı
Batarya sağlığı ve ekspertize dikkat! İkinci el otomobilde elektrikli araç dönemi
ROKETSAN, milli füzelerle Suudi Arabistan'da yeni sözleşmeler imzaladı

ROKETSAN, Suudi Arabistan'da seyir füzelerinin ortak üretimi ile anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik anlaşmalar imzaladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
11 Şubat 2026
Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da önemli anlaşmalara imza attı.

ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın devlet bünyesindeki en büyük savunma şirketi SAMI ile seyir füzelerinin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik işbirliği anlaşması yaptı.

Bu önemli adım, füze çözümleri ve askeri teknolojiler alanındaki ortak çabaları temsil ediyor, yeni nesil entegre savunma sistemlerinin önünü açıyor.

ROKETSAN, ayrıca SAMI Land Systems ile muharebe platformlarının operasyonel etkinliğini artırmak amacıyla anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik sözleşme imzaladı.

Anlaşma aynı zamanda teknolojik uzmanlığın Suudi Arabistan içerisinde yerlileştirilmesine de odaklanıyor.

