Menajer Barım'a 'Hükümeti Ortadan Kaldırma' suçundan 12 yıl hapis

Gezi Parkı soruşturması kapsamında 248 gün boyunca tutuklu kalan menajer Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Barım, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Ünlü menajer, hakkındaki iddiaları yeniden reddetti.

KARAR ÇIKTI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Barım'a "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hastalığı nedeniyle tedavi gören Barım için yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol şartının uygulanmasına devam edilmesine de karar verildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA SON BİLGİLER

Sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelen Barım hakkında Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

Soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta "danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği" belirtilerek Barım tutuklanmıştı.

248 gün tutuklu bulunan Barım, hakkındaki iddiaları reddedip cezaevinde 30 kilo kaybettiğini ve tedavi olmak istediğini dile getirmişti.

HTS KAYITLARI

Barım'ın HTS kayıtlarına göre, Gezi Parkı olaylarının başladığı gün ve yoğunlaşarak kitleselleştiği günlerde, Çiğdem Mater Utku ile 2013-2014 arasında 14 kez görüşme gerçekleştirdiği, Mehmet Ali Alabora ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerin ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olduğu aktarılmıştı.

OYUNCULAR DİNLENDİ

Soruşturma tanıklardan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, olayların faillerinden Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu tespit edilmesine rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "Yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatılmıştı.

Mahkemenin ara kararını verdiği duruşmada oyuncu Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hümeyra Akbay tanık olarak dinlenmiş ve kendilerinin yönlendirilmediğini dile getirmişlerdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Barım, kalbinde ve beyninde sağlık sorunları olduğunu ifade etmiş ve 16 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

TTB: ANİ ÖLÜM RİSKİ VAR

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Barım'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığını belirtmişti.

AYŞE BARIM: 30 KİLO VERDİM

Barım, cezaevinden yazdığı mektupta bu süreçte 30 kilo verdiğini ve kalp rahatsızlığını belirtisi olduğunu ifade ederek 6 kez baygınlık geçirdiğini iddia etmişti.