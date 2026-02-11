Dolar günü 43,63 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 43,63 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 17:34, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,6330
|43,6340
|43,6290
|43,6300
|Avro
|51,9840
|51,9850
|51,8140
|51,8150
|Sterlin
|59,7410
|59,7510
|59,5910
|59,6010
|İsviçre frangı
|57,0880
|57,0980
|56,6670
|56,6770
|ANKARA
|ABD doları
|43,6030
|43,6830
|43,5990
|43,6790
|Avro
|51,9440
|52,0240
|51,7740
|51,8540
|Sterlin
|59,6810
|59,8910
|59,5310
|59,7410