Dolar günü 43,63 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,6330 43,6340 43,6290 43,6300 Avro 51,9840 51,9850 51,8140 51,8150 Sterlin 59,7410 59,7510 59,5910 59,6010 İsviçre frangı 57,0880 57,0980 56,6670 56,6770 ANKARA ABD doları 43,6030 43,6830 43,5990 43,6790 Avro 51,9440 52,0240 51,7740 51,8540 Sterlin 59,6810 59,8910 59,5310 59,7410