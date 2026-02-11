'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Olaya ilişkin Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla yakalanan Y.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Y.B.'nin, yaraladığı çocuğu tanımadığını söylediği ve ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dediği belirtildi.

