Kabine'de bayrak değişimi törenleri yapıldı

İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, görevini Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Bugün yayımlanan kararname ile görevi devraldığını belirten Çiftçi, "Bugüne kadar görev yapmış olan bütün bakanlarımızın hayırlı hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Çiftçi: "Suç oranlarında büyük mesafeler katedildi"

Eski Bakan Ali Yerlikaya döneminde, özellikle kişilere karşı işlenen suçlarda, mal varlığına karşı işlenen suçlarda, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarında, kaçakçılık ve organize suçlarda, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda büyük mesafeler katedildiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti;

Ben mesleğimde bugün itibarıyla, Sayın Bakanım az önce arz ettiler 36. yılın içindeler, ben de 29. yılımı bitirdim, 30. yılıma girdim; birkaç ay aldım 30. yılımdan. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah nasip kısmet etti bugünleri de gördük. Ben bugünleri gösterdiğinden dolayı da Cenab-ı Hakk'a çok şükrediyorum. Hazreti Süleyman'ın duasıyla 'Bu bana Rabbimin bir lütfu' diyorum. Yani benim bir başkalarından üstünlüğümden, onlardan daha yetenekli, kabiliyetli olduğumdan değil; bu Rabbimin bana bir lütfu olduğundan dolayı Cenab-ı Hakk bana lütfetti bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız da, muhterem Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Ben zat-ı devletlerine bu görevi bana tevcih ettiklerinden dolayı, tevdi ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

"Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız"

İnşallah bugüne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da devletimize, milletimize elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret edeceğim gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle. Kaymakam adayı olarak başladığım mesleğimizde Allah bugünleri de nasip etti, çok şükür. Ben Sayın Bakanımıza yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı, bugüne kadar bize bakanlığı döneminde gösterdikleri nezaketlerinden dolayı, yol gösterdiklerinden dolayı hasleten teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim kendisinden çünkü bizim hem meslek büyüğümüz hem de Bakanımızdı. Güzel şeyler öğrendik. Bundan sonra da kendisine ailesiyle birlikte hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar, bunu da niyaz ediyorum.

"Erzurum'da aynı şekilde güzel duygularla ayrıldım"

Çorum Valiliği'nde göreve başladığımda orada ilk konuşmamda bir şey ifade etmiştim, bundan 5 yıl önce 6 yıl önce. Dedim ki benim gayem, az önce Sayın Bakanımız da ifade ettiler bir şeyin başlangıcı varsa mutlaka sonu da var, hiçbir şey ilanihaye değil, sonsuz değil. Dedim ki buradan bir gün ayrıldığımda, görevi bıraktığımda halkın duasını, Hakk'ın rızasını kazanarak iyi bir seda bırakarak, hoş bir seda bırakarak buradan ayrılmak demiştim. Çok şükür Allah nasip kısmet etti, Erzurum'da da aynı şekilde güzel duygularla ayrıldım.

Benim inandığım, kendime sürekli tekrar ettiğim bir ilahi ferman var. Diyor ki: 'Ey mülkün sahibi, gerçek sahibi Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Gerçek iyilik senin elindedir, senin her şeye hakkıyla gücün yeter.' diyor. Ben buradan da şunu niyaz ediyorum; Cenab-ı Hakk bu görevde bana kolaylıklar versin. Hakikaten zor bir görev üstlendiğimi biliyorum, çok meşakkatli bir görev bu, Sayın Bakanım ifade ettiler. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur mesai arkadaşlarımla beraber. Ben de vakt-i zamanı geldiğinde huzur-u kalple görevi bir başkasına devredebilirim, öyle temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar bütün haziruna buraya kadar teşrif edip geldiklerinden dolayı teşekkür ediyorum, her birine ayrı ayrı hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.

Gürlek: Emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Adalet Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını arz eden Gürlek, görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Yılmaz Tunç ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformların hayata geçirildiğini hatırlatan Gürlek, "Yargı reformları, insan hakları eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler adalet sistemimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Gürlek, şöyle devam etti;

Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz.

Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum biliyorsunuz, 20 yıla yakın hakimlik savcılık yaptım. Özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim.