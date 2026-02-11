Kar altında İstiklal Marşı'nı okuyan çocuk yürekleri ısıttı
Bitlis'in Mutki ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen İstiklal Marşı'na yürekten eşlik eden bir öğrenci, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2026 16:33, Son Güncelleme : 11 Şubat 2026 17:02
Bitlis'in Mutki ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda kaydedilen görüntülerde, soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyleyen çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı. Marşa içtenlikle eşlik eden öğrencinin kararlılığı ve heyecanı, kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni ve takdir yorumları aldı.
Görüntüler, zor hava şartlarına rağmen milli değerlere sahip çıkan öğrencinin duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.