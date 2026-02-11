Gençlik Spor ve Yurt Sen, Devlet Memurları Konfederasyonuna Katıldı

Gençlik, Spor ve Yurt Memurları Sendikası (GENÇLİK SPOR VE YURT SEN), Devlet Memurları Konfederasyonu bünyesine katılarak kamu çalışanlarının temsil gücünü artırdı. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren sendikanın konfederasyona dahil olması, kamu personelinin hak ve menfaat mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, özellikle gençlik, spor ve yurt hizmetleri alanında görev yapan kamu çalışanlarının sesinin daha güçlü duyurulmasını sağlayacak.

Sendikanın Kuruluşu ve Üye Profili

28 Temmuz 2024 tarihinde kurulan ve yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin üye olabildiği sendika, kısa sürede 1.412 üyeye ulaşarak örgütlenme başarısı gösterdi. Disiplinli ve hedef odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken sendika, kurumsal yapısını güçlendirerek konfederasyon çatısı altında faaliyet göstermeye başladı.

Katılımın Etkileri

Devlet Memurları Konfederasyonu'nun teşkilat yapısı güçlendi.

Kamu çalışanlarının sosyal, mali ve özlük haklarının geliştirilmesi yönündeki mücadeleye katkı sağlandı.

Gençlik, spor ve yurt hizmetleri alanındaki kamu personelinin temsil gücü arttı.

Gelecek Beklentileri

Bu önemli katılımın, teşkilat yapısına güç kazandırması ve kamu çalışanlarına umut ile güven sağlaması bekleniyor.