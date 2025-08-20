İlandır...

Ankara Yurtlar 2025-2026: Kız ve Erkek Öğrenciler İçin Güncel Fiyatlar, İlçelere Göre Seçenekler ve Uzman Tavsiyeleri



Üniversite Tercihleri Bitti, Şimdi Barınma Zamanı



Türkiye'nin başkenti Ankara, köklü üniversiteleriyle her yıl on binlerce yeni öğrenciyi ağırlıyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin ilk gündem maddesi "barınma" oluyor. Peki Ankara'da öğrenciler için hangi seçenekler öne çıkıyor?

Kiralık ev mi daha avantajlı yoksa özel yurtlar mı?



Ankara'da Öğrenciler İçin Barınma Alternatifleri



Ankara'da barınma seçenekleri dört ana başlık altında toplanıyor:

" KYK yurtları: Daha ekonomik, yurtları modern, hemen her öğrenci başvuru yapıyor. Kayıt hakkı öğrencinin ekonomik düzeyine göre belirleniyor.

" Özel yurtlar: Farklı bütçelere hitap eden, güvenli ve konforlu bir seçenek.

" Öğrenci evleri: Kira maliyetleri yüksek, özellikle Çankaya'da ev bulmak zor.

" Aile yanı konaklama: Sınırlı sayıda öğrenci için uygun.

Son yıllarda artan kira fiyatları nedeniyle öğrencilerin büyük kısmı, özellikle merkezi ilçelerde özel yurtlara yöneliyor.

Ankara Yurtlar: Konum, Fiyat ve Hizmet Çeşitliliği



Yurtlarfiyatlar.com'un 2025 araştırmasına göre Ankara'daki öğrenci yurtları fiyatları 12.000 TL'den başlayıp 65.000 TL'ye kadar uzanıyor. Fiyat farklarını belirleyen ana kriterler:



" Oda tipi (tek kişilik, çift kişilik veya çok kişilik)

" Yurdun fiziki koşulları (oda büyüklüğü, balkon, bahçe, teras, sauna, havuz)

" Sunulan hizmetler (etüt salonu, spor salonu, yemek, internet)

" Üniversiteye ve toplu ulaşıma yakınlık



Çankaya ve Yenimahalle gibi merkezi ilçelerde fiyatlar daha yüksek, Keçiören ve Altındağ'da ise daha ekonomik seçenekler bulunuyor.

Ankara Kız Yurtları: Güvenlik ve Ulaşım Öncelikli



Ankara kız yurtları özellikle güvenlik, temizlik ve ulaşım kolaylığı ile ön plana çıkıyor. Öğrencilerin çoğu kampüslere yakın, güvenlik kameralarıyla donatılmış, yemek ve temizlik hizmeti sunan yurtları tercih ediyor. Tek kişilik oda tercih eden öğrenciler için fiyatlar 26.000 TL'den başlamakta, sunduğu hizmet ve lokasyona göre aylık 65.000 TL'ye kadar ulaşabilmektedir.



" Çankaya ve Yenimahalle: Merkezi konumda ve üniversite kampüslerine yürüme mesafesinde öğrenci yurtları bulunmaktadır. Sosyal imkanlar fazla, yurt fiyatlarının ortalaması diğer ilçelere göre yüksek.

" Etimesgut ve Gölbaşı: Yurt binaları daha modern, yüzme havuzu gibi ekstra olanaklar mevcut. Kızılay'a nispeten uzak olmasına rağmen daha konforlu kız ve erkek yurtları mevcut.

" Keçiören ve Altındağ: Daha uygun fiyatlı yurtlar var. Vakıf yurtlarının da ağırlıklı olarak bulunduğu ilçeler. Çankaya'ya göre fiyatlar neredeyse yarı yarıya fark ediyor.

Ankara'da Popüler Kız Yurtları



" Anka Beyza Kız Yurdu (Etimesgut, Yüzme Havuzlu)

" Piyano Kız Yurdu (Kızılay)

" Arina Kız Yurdu (Kızılay)

" Mine Kız Yurdu (Çankaya)

" Eylül Kız Yurdu

" Bilim Kız Yurdu

" Pozitif Suit Kız Yaşam Merkezi

" Alkın Kız Yurdu

" Anakent Bahçeli Kız Yurdu

" Sandal Kız Yurdu

" Academia Inn Kız ve Erkek Rezidansı

" Duru Kız Yurdu

" Ülkü Kız Yurdu

" Rada Loft Kız Öğrenci Evleri

" Gardenya Kız Yurdu

" Mia Vakfı Kız Yurdu

" Naz Kız Yurdu

" İdeal Kız Öğrenci Yurtları

Daha fazlası için Ankara kız yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Ankara Kız Yurdu Fiyatları: İlçelere Göre



" Altındağ : 14.000 TL - 40.000 TL

" Çankaya : 12.000 TL - 65.000 TL

" Etimesgut : 24.000 TL - 50.000 TL

" Gölbaşı : 12.000 TL - 55.000 TL

" Keçiören : 15.000 TL - 25.000 TL

" Yenimahalle : 18.000 TL - 55.000 TL



Ankara Erkek Yurtları: Sosyal Alan ve İnternet Öne Çıkıyor



Ankara erkek yurtları, öğrencilerin sosyal yaşam beklentilerine göre çeşitleniyor. Özellikle spor salonu, oyun odaları, hızlı internet ve etüt alanları erkek öğrencilerin tercih nedenleri arasında.



" Tek kişilik odalar 30.000 TL'den başlıyor.

" Çok kişilik odalar 14.000 TL seviyesinden başlıyor.

Ankara'da Popüler Erkek Yurtları



" Anka Beyzade Erkek Yurtları

" Yurt Akademi Erkek Yurtları

" Güneş Erkek Yurdu

" Kuzey Erkek Yurtları

" Göksu Erkek Yurdu

" Konak Erkek Yurdu

" Rada Loft Erkek Öğrenci Evleri

" İhlas Vakfı Yurtları

" Ardıçlar Erkek Yurtları

" İdeal Erkek Öğrenci Yurtları

Detaylı liste için Ankara erkek yurtları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Ankara Erkek Yurdu Fiyatları: İlçelere Göre



Altındağ : 14.000 TL - 38.000 TL

Çankaya : 14.000 TL - 48.000 TL

Etimesgut : 24.000 TL - 50.000 TL

Gölbaşı : 14.000 TL - 30.000 TL

Keçiören : 15.500 TL - 25.000 TL

Yenimahalle : 14.000 TL - 25.000 TL

Bu veriler Yurtlarfiyatlar.com'un Ağustos 2025 yurt fiyatları araştırmasına dayanmaktadır.

Ev mi Yurt mu? Öğrenciler İçin Karşılaştırma



" Ev kiraları: Çankaya ve Yenimahalle'de 16.000 TL'den başlayıp 60.000 TL'ye kadar çıkıyor.

" Yurt fiyatları: Kahvaltı, akşam yemeği, elektrik, su, ısınma, internet gibi hizmetlerin dahil olması nedeniyle daha öngörülebilir maliyet sunuyor.

Sonuç: Özellikle ilk yılını geçirecek öğrenciler için yurt seçeneği hem ekonomik hem güvenlik açısından daha mantıklı görünüyor.

Uzman Tavsiyesi: Erken Kayıt ve Sözleşme Kontrolü



10 yılı aşkın süredir öğrencilere rehberlik eden Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul Arslan, yurt seçerken şu noktalara dikkat çekiyor:



" Erken kayıt yaparak hem fiyat avantajı hem de daha fazla seçenek elde edebilirsiniz.

" Yurdu yerinde ziyaret ederek oda büyüklüğü, gürültü ve sosyal alanları inceleyin.

" Fiyata dahil hizmetleri ve iptal koşullarını mutlaka önceden öğrenin.

" Sözleşme ve ödeme planını yazılı alın.

" Yurtlarfiyatlar.com ilanlarında belirtilen detaylara dikkat edin.

İlandır.