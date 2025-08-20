Trabzon, 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuşacak

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Madalyası'nın Trabzon'un Milli Mücadele'deki kahramanlıklarının tescili niteliğinde olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde yarın TBMM'de düzenlenecek törenle İstiklal Madalyası'nın takdim edileceğini ifade eden Uraloğlu, bu anlamlı günün Trabzon için tarihi bir gurur olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nda kentin stratejik rolü ve gösterdiği fedakarlığın önemine değinen Uraloğlu, "101 yıl sonra Trabzonumuz İstiklal Madalyası'na kavuşuyor. Şehrimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkı yarın bir kez daha tescillenmiş olacak. Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu'nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.