Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "'Bundan sonra okullarımızda okul üniforması tanımlaması yapılacak ve bu üniforma tanımı yapılırken çocuklarımız, velilerimiz herhangi bir markaya, herhangi bir mağazaya, herhangi bir işletmeye yönlendirilmeyecek.' Okullarımız sadece çocuklarımızın giyeceği ürünlerin rengi ve şekliyle ilgili tanımlama yapacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 15:47, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 16:28
Yazdır
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Afyonkarahisar Valiliği'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulunduklarını, Afyonkarahisar ve ilçelerinde de okul yöneticileriyle, öğretmenlerle görüşüldüğünü, değerlendirme yapıldığını dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın son 22 yılda yapılan yatırımlarla resmi istatistik açısından Türkiye ortalamasının üstüne çıktığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Türkiye de özellikle son 22 yılda yapılan fiziki, teknolojik ve insan kaynağı yatırımları sayesinde dünyada uluslararası göstergeler açısından dünya ortalamalarının OECD ortalamalarının üzerine çıkmış durumda. Bu süreci sürekli destekleyen, bize sürekli destek olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başbakanlığından itibaren sürekli eğitim öğretim konularını, bütün çalışmalarını odağını merkezine yerleştirdiği için yine özellikle son süreçte bakanlığımıza yönelik eleştirilere karşı bize sürekli destek sunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz de bakanlık olarak arkamızda siyasi destek olduğunda kendimizi daha rahat hissediyoruz ve işlerimize daha fazla odaklanıyoruz."

Başlayacak yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere, velilere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Tekin, şöyle devam etti:

"Bu eğitim öğretim yılında da gelenek haline getirdiğimiz eğitim öğretime hazırlık genelgesini dün itibarıyla illerimize gönderdik. Genelgemizin uygulanması, eğitim öğretimde niteliğin artırılması açısından eğitim öğretimin ve fırsat eşitliği başta olmak üzere her türlü eşitliğin sağlanması açısından önemsediğimiz bazı hususları genelgelerimize dercetmiş olduk. İlde yerel yönetimden milletvekillerimize kadar, siyasi parti teşkilatlarından sivil toplum örgütlerine meslek örgütlerine kadar, mülki idare amirlerinden merkezi yönetimin taşra teşkilatına kadar herkesin bu konuyu bir memleket meselesi, vatan borcu olarak görüp taşın altına elini koymasıyla başarılı olabilecek bir süreç. Bu anlamda yine, bu konuda söyleyecek sözü, yapacak işi olan herkesin sürece desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Genelgemizin uygulanmasında valilerimize çok önemli, görevler düşüyor."

Tekin, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, aile, ailenin Türk kültüründe yeri, aile kurumunun devamının sağlanması için alınması gereken tedbirler gibi konular başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile faaliyetler yapılacağını söyledi.

- "Fidan dikim süreçleri de başlatacağız"

Genelgede orman yangınlarına da yer verildiğine değinen Tekin, şunları kaydetti:

"Ben genelgemizde çocuklarımızın, gençlerimizin yeşil vatan ve yeşil vatanın bütün unsurlarına sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek adına çocuklarımızın doğaya, tabiata saygı, sorumluluklarını yerine getirmesi anlamında bu eğitim öğretim yılında yine Tarım ve Orman Bakanlığıyla işbirliği halinde bazı etkinliklerin yapılmasını, çocuklarımıza bu anlamda farkındalığın verilmesini arzu ediyoruz. Bunu genelgemize yazdık. Yine Tarım Bakanlığı ile ortak, yaraları bir nebze dahi sarmak için fidan dikim süreçleri de başlatacağız. Çocuklarımızda bu bilincin oluşmasını istiyoruz. Bunun için de bazı adımlar atılması gerekiyor. Biz de bakanlık olarak üstümüze düşeni yapalım diye böyle bir süreç başlattık."

Bakan Tekin, geçen yıl okullardaki kılık kıyafetlerle ilgili bir yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yönetmelik değişikliğini de basın açıklamasıyla duyurduk. Dedik ki 'Bundan sonra okullarımızda okul üniforması tanımlaması yapılacak ve bu üniforma tanımı yapılırken çocuklarımız, velilerimiz herhangi bir markaya, herhangi bir mağazaya, herhangi bir işletmeye yönlendirilmeyecek.' Okullarımız sadece çocuklarımızın giyeceği ürünlerin rengi ve şekliyle ilgili tanımlama yapacak. Çocuklarımız bu ürünleri, bu ihtiyaçları velilerimiz nereden gidermek isterlerse oradan gidersinler istedik. Bu anlamda velilerimizin üzerine külfet ya da aşırı külfet bindiren uygulamaların ortadan kalkması için böyle bir düzenleme yapmıştık. Bunu da genelgemizde bir kez daha hatırlattık. Ürünlerde arma, rozet ya da benzeri sebepler yüzünden ürün fiyatlarının katlanmasından velilerimizin şikayeti vardı. Kamuoyunda bu anlamda rahatsızlıklar bunları ortadan kaldıracak bir düzenleme olarak bunu yaptık. Bir de ilave olarak çocuklarımız okula başladığında yani bir kademe süresi olan 4 yıl içerisinde okuldaki yönetimin değişmesiyle beraber okul kıyafetlerinin değişmemesini, çocukların 4 yıl boyunca aynı kıyafeti kullanabilmelerini de koymuştuk. Genelgedeki hükümler eğitim öğretim sürecinde niteliği artırmaya yönelik alınan tedbirler."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber