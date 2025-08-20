Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı

Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sağlık çalışanları ve sosyal hizmet emekçileri için elde edilen kazanımları duyurdu. Gece tazminatından ek ödeme artışlarına kadar birçok düzenleme kazanım paketini kamuoyuna açıkladı.

Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 15:27, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 15:28
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı

Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda sağlık çalışanları ve sosyal hizmet emekçilerini ilgilendiren 28 maddelik kazanım paketini kamuoyuna açıkladı.

1. Gece saatlerinde nöbet tutan personele "gece tazminatı" verilmesini sağladık.

2. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarına giyim yardımının ayni olarak verilmesini sağladık.

3. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan sağlık hizmetleri çalışanlarının taban ödeme katsayısının artırılmasını sağladık.

4. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan lisansiyerlerin taban ödeme katsayılarının artırılmasını sağladık.

5. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda laboratuvarda çalışan sağlık hizmetleri sınıfı sırasında yer alanların taban ödeme katsayılarının artırılmasını sağladık.

6. Ulusal Referans Laboratuvarı'nda görev yapan ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli sırasında yer alanların taban ödeme katsayılarının artırılmasını sağladık.

7. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan hemşire, ebe, ATT ve paramediklerin taban ödeme oranlarına ilave edilen puanın artırılmasını sağladık.

8. Asli görevinin yanında ambulans şoförlüğü yapan ATT ve paramediklerin net teşvik katsayısına ilave edilen puanın artırılmasını sağladık.

9. 112 çalışanlarının zorunlu eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilenler için ek ödeme kesintisi yapılmaksızın görevlendirme süresinin uzatılmasını sağladık.

10. Üniversite hastanesinde görev yapan sağlık hizmetleri çalışanlarının taban ödeme katsayısının artırılmasını sağladık.

11. Üniversite hastanesinde görev yapan lisansiyerlerin taban ödeme katsayılarının artırılmasını sağladık.

12. Üniversite hastanelerinde görevli sertifika sahibi sağlık çalışanlarının, sertifikasına uygun hizmet alanında görev yapmaları halinde ek ödemelerinin artırılmasını sağladık.

13. Üniversite hastanelerinde görev yapanların teşvik ek ödemelerinde kullanılan kadro/görev unvan katsayısının artırılmasını sağladık.

14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşları ile çocuk evi koordinasyon merkezlerinde (ÇEKOM) görev yapan personelin sosyal hizmet tazminatının artırılmasını sağladık.

15. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan ve kadın, çocuk ile aile bireylerine yönelik kamu davalarına katılan avukatların ek ödemelerinin artırılmasını sağladık.

16. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan sözleşmeli personelin nöbet ücretinden yararlanabilmesini sağladık.

17. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan personelin dini bayramların yanında resmi bayramlarda da artırımlı nöbet ücreti alabilmesini sağladık.

18. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda sosyal hizmet tazminatından yararlanamayan yurt yönetim memurlarının özel hizmet tazminatlarının artırılmasını sağladık.

19. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda sosyal hizmet tazminatından yararlanamayan yurt yönetim memurlarının ek ödemelerinin artırılmasını sağladık.

20. Doğum yapan memurların süt izni bittikten sonra talepleri halinde gece nöbetine girebilmelerini sağlayan düzenlemenin sözleşmeli personeli de kapsamasını sağladık.

21. Adli Tıp Kurumunda görev yapanların hastalık izinlerinde döner sermaye ek ödeme kesintisi yapılmamasını sağladık.

22. Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli Sağlık Hizmetleri Sınıfı çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

23. Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli Genel İdare Hizmetler Sınıfı çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

24. Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

25. Bakanlık merkez teşkilatlarında görevli Teknik Hizmetleri Sınıfı Çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

26. Türkiye Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

27. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çalışanlarının ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

28. Araştırmacı kadrosunda bulunanların ilave ek ödeme oranlarının artırılmasını sağladık.

