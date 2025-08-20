Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
8. dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan 22. maddeye göre koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranları 3 puan artırılmıştır. Bunlardan silahlı olarak görev yapanların da ek ödeme oranları 3 puan artırılmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 17:32, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 17:33
Ek ödeme tutarı, En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X %Ek Ödeme Oranı üzerinden
hesaplanmaktadır.
3 puanlık ek ödeme artışı oranı nasıl hesaplanır?
=9500*Maaş Katsayısı*Ek ödeme oranı
=9500*1,170211*0,03
=333 TL