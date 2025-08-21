AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayseri'de yolcu otobüsü refüjdeki ağaçlara çarptı

Kayseri'de yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 08:28, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 09:52
Kayseri'de bir yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.

Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan birinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

