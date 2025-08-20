Bakan Güler: 'Terörsüz Türkiye' süreci mutlaka başarıya ulaşmalıdır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak Merkez Cumhuriyet Meydanı amfi alanında, Şırnaklı kadın ve gençlerle bir araya geldi. AK Parti Kadın ve Genlik Kolları tarafından organize edilen 'Kadın ve Gençlik' söyleşi programında bir araya geldiği kadın ve gençlerin sorularına cevap veren Güler, 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, bölgede kadın ve gençlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Amfi alanında bulunan kadın ve gençlere hitap eden Bakan Güler, "Teşkilatımızın üç omurgasından ikisi hiç şüphesiz kadın ve gençlik kollarımızdır. Esasen Sayın Cumhurbaşkanımızın kadın ve gençlik kollarına ne denli önem verdiğini çok iyi biliyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki hem aile hayatında hem de ekonomik ve sosyal hayatta etkin bir şekilde varlık göstererek ülkemizin gücüne güç katan ve geleceğin Türkiye'sini inşa eden başta kıymetli Kadın Kolları İl Başkanımız ile birlikte çalıştığı tüm arkadaşları olmak üzere, tüm kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Gençlik kollarımız ise sahip olduğu dinamizm, heyecan ve hızla teşkilatımızın dinamosudur. Çok iyi biliyoruz ki ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak en güçlü taşıyıcılar gençlerimizdir. Sizler gibi genç kardeşlerimin gözlerindeki ışık Türkiye'nin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Gençlerimizin illegal yapı veya yollara değil, bilime, sanata, kültüre, özellikle de spora yönelmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, Silopi Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek iş gücünün yüzde 75'inin kadınlardan oluşacağı belirtilmişti. Ancak, son olarak açıklama yapan Bakan Güler, projede görev alacak tüm çalışanların kadınlardan oluşacağını duyurdu. Güler, "Çok yönlü ve orijinal fikirleri ortaya koymalı, teknolojik üretimlere yönelmeli, sosyal inovasyonla fark oluşturmalısınız. Şu bir gerçek ki Türkiye Yüzyılı, gençlerimizin bilgisi, dinamizmi ve kararlılığı ile kadınlarımızın zekası, feraseti, çalışkanlığı ve emekleriyle yükselecektir. Nitekim son yıllarda güven ve huzur ortamının tesis edilmesiyle şehrimizde terörün izleri silinmeye başlamış, Şırnak artık üreten, pek çok alanda sahip olduğu yüksek potansiyelini ortaya koyabilen bir sürece girmiştir. Öyle ki Şırnak'taki kadınların iş hayatındaki varlığı somut projelerle görünür hale gelmeye başlamıştır. Bunu bazı örneklerle ifade etmem gerekirse; Silopi'de yapımı süren Tekstilkent'te bir blok faaliyete geçti ve 180 kişi istihdam edildi, iki blok tamamlandığında istihdamın yaklaşık 600 kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Tarım ayağında ise Silopi Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi altyapı sözleşmesi imzalandı; faaliyete geçtiğinde burada yüzde 75 yazıyor ama bugün Sayın Valimiz ile de konuştum. Orada çalışanların yani yaklaşık bin kişinin tamamı kadın kardeşlerimden oluşacak. Tüm bu gelişmelerde elbette ki Şırnaklı kadınlarımızın katkısı, emeği, yüksek gayretleri paha biçilemezdir. Bu durum Şırnak'ın kıymetli genç evlatları için de geçerlidir. Öyle ki gençlerimizin her branştan spora yönelmesi oldukça memnuniyet vericidir. Yapılan spor yatırımları, kurulan modern tesisler, verilen destekler ve açılan kurslarla Şırnaklı gençlerin spora ilgisi her geçen gün daha da artmaktadır. Şırnak'ın artık bilim üreten, gençlerin rahatça eğitim aldığı ve kendi potansiyelini ortaya koyabilen bir şehir olduğunu görmek hepimiz için büyük gurur kaynağıdır" dedi.

"Terörsüz Türkiye süreci mutlaka başarıya ulaşmalıdır"

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca bir güvenlik projesi değil; aynı zamanda bin yıllık kardeşliği pekiştirmeyi, toplumda huzur ve istikrar ortamını kalıcı kılmayı amaçlayan tarihi bir adım olduğunu belirten Bakan Güler, "Tüm bu fevkalade önemli gelişmelerin sürekliliğini sağlayabilmek için en temel unsur güvenliğin barış ve huzur ikliminin da kalıcı hale gelmesidir. Bu olgu, yakın zamanda 'Terörsüz Türkiye' projesiyle hayat bulmuş ve büyük bir inançla uygulamaya yönelik adımlara başlanmıştır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi bir güvenlik başlığı olmanın yanı sıra bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirme amacımızın, huzur ve istikrar ortamını sürekli kılma misyonunun da en somut adımıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde stratejik ve rasyonel bir politika ile süreci yönetmektedir. Başta bölge halkımız olmak üzere milletimizin her bir ferdinin beklentisi de yıllardır başımıza bela olan terör illetinden tamamen kurtulmaktır. Elbette bu konuda sizlere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Zira sizler teşkilatımızdaki vazifeleriniz gereği sahada aktif rol alıyor sözüne güvenilir kişiler olarak biliniyorsunuz. Dolayısıyla fitne-fesat odaklarına fırsat verilmemesi için sürece dair bilgilendirmeleriniz ile kardeşliğimize, birliğimize ve dayanışmamıza dair yapacağınız her girdi ve her katkı hayati önemdedir. Bu çerçevede ana kademenin tesis ettiği güçlü ahenkle birlikte kadın ve gençlik kollarımız da proje odaklı vizyoner saha çalışmaları gönüllere dokunan iletişim şekilleriyle bölge halkımıza ulaşmalı, huzur ortamına katkı sağlamalı ve Terörsüz Türkiye süreci mutlaka başarıya ulaşmalıdır" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa, Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak il teşkilatı, kanaat önderleri, ilçe ve belde belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.