Bu sınıf farklı: Öğrenciler hem öğreniyor hem üretiyor

Samsun'da Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda kurulan yenilikçi sınıf, teknoloji destekli yapısıyla öğrencileri pasif dinleyici konumundan çıkararak aktif öğrenmenin merkezine taşıyor.



Esnek ve modüler mobilyalarla tasarlanan sınıfta; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, MEB Robotik Kodlama Setleri, 3D yazıcılar, akıl ve zeka oyunları ile sanal gerçeklik gibi dijital teknolojik ekipmanlar yer alıyor. Yenilikçi sınıf, yalnızca teknolojik donanımıyla değil, öğrenci merkezli öğrenme anlayışıyla da dikkat çekiyor.

"Amacımız teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmek"



Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Nagihan Çağlak Bak yenilikçi sınıfların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuna uygun olarak tasarlandığını ifade ederek, "Öğretmenlerimiz bu sınıfın gereklerini öğrencilerimize kazandırmak amacıyla 3D yazıcılar ve sınıf içi uygulamalarla ilgili eğitimler aldı. Öğrencilerimiz pasif dinleyici olmaktan çıkarak aktif şekilde derse katılıyor, soyut düşüncelerini somutlaştırma imkanı buluyor. Amacımız teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmek" dedi.

"Geleneksel sınıflardan farklı"



Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Ayşe Konaş da yenilikçi sınıfların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlandığını vurgulayarak, "Bu sınıflar teknoloji destekli, öğrenci merkezli aktif öğrenme ortamlarıdır. İş birliği, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin kazanılmasını hedefler. Geleneksel sınıflardan farklı olarak esnek oturma düzenleri, etkileşimli tahtalar, bilgisayarlar, üç boyutlu yazıcılar ve akıl oyunlarıyla donatılmıştır. Projenin temel hedefi eğitimde dijital dönüşümü desteklemek ve çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmektir" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin düşünme ve birlikte üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir ortam"



Yenilikçi sınıfta görev yapan öğretmen Nehir Keyik, Yenilikçi Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalıştıklarını belirterek, "16 farklı branştan öğrencilerimiz için öğrenme senaryoları geliştiriyoruz. Geleneksel eğitim anlayışının dışına çıkarak öğrencilerin 4C becerileri olarak adlandırılan eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Burası sadece teknolojik aletlerle donatılmış bir sınıf değil, öğrencilerimizin düşünme ve birlikte üretme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir ortam. Bu anlayış, yeni öğretim programımızla da tamamen örtüşüyor" şeklinde konuştu.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndaki yenilikçi sınıfın, öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırarak çağdaş ve üretken bireyler yetiştirilmesine katkı sunduğu belirtildi.