Teknoloji ve tarım el ele: Hem robot yapıyorlar hem mantar üretiyorlar!

Giresun'da teknolojiye meraklı öğrenciler, geliştirdiği robotlarla yarışmalarda dereceler elde ederken, tarım uygulama alanlarında da sebze ve mantar yetiştiriciliği öğreniyor.

Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (BATEM) bünyesinde 11 yıl önce kurulan "BATEM Robot Takımı" yaptığı çalışmalara her yıl yenisini ekliyor.

Takım TEKNOFEST 2019'da Robotik Yarışmalar Hızlı Çizgi İzleyen kategorisinde birincilik elde etti.

Geçen yıl MEB Robot Yarışması'nda Labirent Ustası kategorisinde birinciliğe ulaşan takım, Hızlı Çizgi İzleyen Robot kategorisinde ikinci ve Mini Sumo kategorisinde ise üçüncü oldu.

Bunun yanı sıra öğrencilerin yöredeki çiftçiler için geliştirdiği, fındığı 6 farklı boya ayırıp kırma özelliğine sahip makine Türk Patent ve Marka Kurumunca 2024'te tescillendi.

Tarım alanında da örnek uygulamalar yapılan okulda 3 yıl önce sera kuruldu. Öğrenciler marul, domates ve fasulye gibi ürünler üretiyor.

Bu dönemin başında öğrencilerin derste mantar üretimini seçmesi üzerine, okulda iklimlendirme sistemlerinin kullanıldığı mantar üretim alanı da oluşturuldu.

Mantar üretiminin çevreye de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Bu dönemde güneş enerjisi sistemi kurulum çalışmalarına başlanan okulda, üretilecek elektrikle bahçenin aydınlatılması planlanıyor

Okul Müdürü Turgut Hacınoğmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojiyi öğrencilerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bunun için 11 yıldır robotlar geliştirip yarışmalara katıldıklarını belirten Hacınoğmanoğlu, elde ettikleri başarıların birdenbire olmadığını, öğretmen ve öğrencilerin büyük emek verdiğini vurguladı.

Hacınoğmanoğlu, öğrencilerin günlük hayatın akışının dışına çıkaracak uğraşlara da sahip olması ve ufuklarının açılması gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitimin ve teknolojinin ülkemizin geleceği olduğuna, katma değer ve teknoloji üretmenin ülkemizin gelişmesinde çok büyük rol oynayacağına inanıyoruz, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz." dedi.

Teknoloji üzerine yapılan çalışmaların sadece ders saatleriyle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Hacınoğmanoğlu, öğretmenlerin mesai dışı emek harcayıp öğrencilerle çalıştığını kaydetti.

Hacınoğmanoğlu, "Teknolojiden tarıma her alanda BATEM" sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, bu yıl mantar üretimi yaparak ilk ürünleri aldıklarını aktardı.

Güneş enerjisi sistemi ile okulun bir kısım aydınlatmasını sağlayacaklarını anlatan Hacınoğmanoğlu, bunun da okul için farklı bir alan ve yenilik olacağını ifade etti.

Elektrik elektronik teknolojisi alanı öğretmeni Erkan Kaşık ise her yıl üzerine koyarak robotlar geliştirdiklerini söyledi.

Satın aldıkları malzemeleri zamanla kendilerinin üretmeye başladıklarını belirten Kaşık, bazı elektronik kartları ve kontrol ünitelerini dışarıdan temin ettiklerini ancak artık elektronik kartların tasarımlarını da kendilerinin yaptığını vurguladı.

Kaşık, öğrencilerin derslerde edindikleri kazanımları sahada uygulayabilmeleri için robot yarışmalarının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Öğrenciler kendi robotlarının üç boyutlu tasarımlarını yapabiliyor, bunları üç boyutlu yazıcılarla üretime dönüştürebiliyoruz. Elektronik simülasyon programlarında kart çizimlerini yapıp üretimlerini de gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Fahrettin Mert Duykun da meslek lisesini, savunma sanayisinde çalışabilme hedefi doğrultusunda tercih ettiğini belirtti.

Bu okulda kendisine bir altyapı hazırlamak istediğini ifade eden Duykun, güzel projeler yapmak istediğini kaydetti.

Öğrenci Bedirhan Usta ise BATEM'e gelmeden önce robotlarla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını belirterek, derslerle ilgisinin arttığını, robot geliştirdikçe başarı hissinin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.