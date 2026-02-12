12 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/11.30/11.50/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 süreciyle ilgili hazırlıklara yönelik Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ile ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.
(İstanbul/17.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i makamında ziyaret edecek.
(Eskişehir/14.30)
3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk enflasyon raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(İstanbul/10.30/14.30)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(İstanbul/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO Savunma Bakanları, yılın ilk toplantısında Brüksel'de bir araya gelecek.
(Brüksel)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek 2026 yılı ramazan ayı tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK Konferans Salonu'nda yapılacak "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması" toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.
(Brüksel/20.00)
2- Beşiktaş'ta yeni transferler Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeongyu Oh, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez için Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın da katılımıyla Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.
(İstanbul/15.00)
3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Bologna ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini konuk edecek.
(Mersin/19.00)
5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, B Grubu'nda Halkbank, Polonya'nın Bogdanka takımını ağırlayacak.
(Ankara/19.30)