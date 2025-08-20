İndirimli tatil vaadiyle 300 kişiyi dolandıran çift yakalandı
Zonguldak'ta, 'indirimli tatil' vaadiyle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle Ö.K. ve eşi İ.K., gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çiftten Ö.K. tutuklanırken, kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 21:48, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 21:48
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 300 kişiyi 'indirimli tatil' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Ö.K. ve eşi İ.K.'nin, Burdur'da olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Burdur'da yakalandıktan sonra Zonguldak'a getirildi. Yaklaşık 50 kişinin şikayetçi olduğu dolandırıcılık olayı ile ilgili K. çifti, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.K. tutuklanırken, eşi İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.