Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 135,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alırken, BIST 100 endeksi teknoloji endeksi öncülüğünde genele yayılan alımların da etkisiyle rekor seviyelere yakın bir seyirle günü tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.