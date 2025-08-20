Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bağcılar'da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti

Bağcılar'da bir şahıs bir kadını sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şüpheliyi linç etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 23:40, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 23:42
Bağcılar'da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti

Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bugün Z.S. isimli kadın E.Y. isimli bir şahıs tarafından bıçaklandı. Olayı gören vatandaşlar ise E.Y.'yi linç etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı kadını hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise polis tarafından olay yerinden güçlükle çıkarıldı.

Yapılan araştırmalarda, E.Y.'nin kadınla gönül ilişkisi olduğu, beraber çalıştıkları iş yerinde aralarında çıkan tartışma neticesinde şüpheli şahsın işten çıkarıldığı, bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüpheliyi dövenler içinde bulunan Efe Can Erçelik, "Evde film izliyorduk. Gürültü duyunca aşağı indik. Kadın burada yerde yatıyordu. Biz de kadının o halini görünce dayanamadık dövdük adamı. Birçok arkadaşımız da gerekeni yaptı. Kadının durumu kötüydü yerler kan içindeydi. Durumu çok kötüydü, öyle görünce gözüm döndü. Benim de bacım var, ya annem olsaydı dedim. Sonuçta bizim de bir ailemiz var. Kendi yerime koydum o kadını" dedi.

