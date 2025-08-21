Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Geçen haftalarda görülen aşırı sıcaklar etkisini yitirdi. Sıcaklık hissedilir şekilde azalırken yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak bazı iller yağışla nefes alacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
Bölgelerde hava durumu Marmara
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Balıkesir 34°C Az bulutlu ve açık
Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık
Edirne 33°C Az bulutlu ve açık
İstanbul 31°C Az bulutlu ve açık
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 31°C Az bulutlu ve açık
Denizli 37°C Az bulutlu ve açık
İzmir 35°C Az bulutlu ve açık
Muğla 38°C Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 37°C Az bulutlu ve açık
Antalya 35°C Az bulutlu ve açık
Hatay 34°C Az bulutlu ve açık
Isparta 35°C Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 31°C Az bulutlu ve açık
Eskişehir 31°C Az bulutlu ve açık
Konya 31°C Az bulutlu ve açık
Yozgat28°C Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 30°C Az bulutlu ve açık
Düzce 31°C Az bulutlu ve açık
Sinop 31°C Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Amasya 32°C Parçalı ve az bulutlu
Rize 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Samsun 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Trabzon 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Erzurum 29°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 29°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 36°C Az bulutlu ve açık
Van 29°C Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 40°C Az bulutlu ve açık
Gaziantep 40°C Az bulutlu ve açık
Mardin37°C Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C Az bulutlu ve açık