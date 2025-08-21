Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...

Hava sıcaklığı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Bölgelerde hava durumu Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Balıkesir 34°C Az bulutlu ve açık

Çanakkale 34°C Az bulutlu ve açık

Edirne 33°C Az bulutlu ve açık

İstanbul 31°C Az bulutlu ve açık

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 31°C Az bulutlu ve açık

Denizli 37°C Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C Az bulutlu ve açık

Muğla 38°C Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 37°C Az bulutlu ve açık

Antalya 35°C Az bulutlu ve açık

Hatay 34°C Az bulutlu ve açık

Isparta 35°C Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 31°C Az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C Az bulutlu ve açık

Konya 31°C Az bulutlu ve açık

Yozgat28°C Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 30°C Az bulutlu ve açık

Düzce 31°C Az bulutlu ve açık

Sinop 31°C Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Amasya 32°C Parçalı ve az bulutlu

Rize 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trabzon 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Erzurum 29°C Parçalı ve az bulutlu

Kars 29°C Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 36°C Az bulutlu ve açık

Van 29°C Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 40°C Az bulutlu ve açık

Gaziantep 40°C Az bulutlu ve açık

Mardin37°C Az bulutlu ve açık

Siirt 39°C Az bulutlu ve açık



