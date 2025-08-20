1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Uzmanların ve müfettişlerin maaşları artırıldı

8. dönem toplu sözleşmede varılan 56 maddeye göre bazı uzmanların ve denetim elemanlarının tazminat oranlarında artış yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 19:41, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 22:02
Uzmanların ve müfettişlerin maaşları artırıldı

Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Tapu ve Kadastro Denetmenlerinin özel hizmet tazminat oranları 10 puan, bunların yardımcıları ise 7 puan artırıldı

Diğer uzmanların özel hizmet tazminat oranları ise 15 puan artırıldı Ayrıca hizmet kolları bazında yapılan uzlaşmalarda müfettişlerin özel hizmet tazminat oranları da 15 puan artırıldı.

15 puanlık Özel Hizmet tazminat artışı şu şekilde hesaplanır

=(Gösterge+Ek gösterge)*maaş katsayısı*0,15
=8000+1500)*1,170211*0,15
=1 bin 667 TL

Uzlaşmaya varılan madde şu şekildedir

56. Bazı uzmanlar ile denetim elemanlarının tazminatları
(1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.
(2) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(B) Denetim Hizmetleri" bölümünün 4 üncü ve 5 inci sıralarında belirlenen tazminat oranlarına 15 puan ilave edilir. Toplu Sözleşmenin hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca aynı sıralar için öngörülen ilave ödemeden yararlananlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

İşte 56/2'nin atıfta bulunduğu zam tazminat kararnamesi

