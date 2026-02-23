Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: İşte fiyatlar
Kabinenin gündemi bayram ikramiyesi
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
Küresel riskler altını destekledi: İşte fiyatlar

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 23 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 07:36, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 07:39
Küresel riskler altını destekledi: İşte fiyatlar

Gram altın haftaya 7.290 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 5.170 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaki kapanışa kıyasla fiyatlarda yüzde 1'i aşan bir yükseliş dikkat çekiyor.

Yüksek Mahkeme'nin "iptal" kararının ardından ABD Başkanı Trump'ın küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltmesi, piyasalarda güvenli liman arayışını güçlendirdi. Öte yandan ABD ile İran arasındaki gerilim de yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Şubat 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.286,41 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.344,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.672,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.345,87 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.112,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.235,43 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.163,65 dolar

