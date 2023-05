Cüneyt Arkın'ın Oğludan Ağlatan Paylaşım

Annesi, kardeşi ve sevdikleriyle bir araya gelen Arkın, hala acısının çok taze olduğunu belirterek "Her kavuşma aslında bir ayrılık? Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin." ifadelerini kullandı.