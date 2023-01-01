Cüneyt Arkın'ın Oğludan Ağlatan Paylaşım
"Sen bu fotoğrafların her yerindesin"
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Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haziran ayında 84 yaşında yaşama gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
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Ulus'ta tedavi gördüğü bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden usta sanatçının vefatından aylar sonra büyük oğlu Murat Arkın, doğum gününde babasını andı.
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İlk kez yeni yaşına babasız giren Murat Arkın, ailesiyle çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Annesi, kardeşi ve sevdikleriyle bir araya gelen Arkın, hala acısının çok taze olduğunu belirterek "Her kavuşma aslında bir ayrılık? Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin." ifadelerini kullandı.
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Oğlunun paylaşımına kayıtsız kalmayan Betül Arkın ise "Oğlum Murat?ım gelmiş, hos gelmiş? Uzun yıllar sonra dogum gününü burada kutladık? Canım eşim yolladım da yüreğimizde yanımızdaydı çok iyi babaydın be Fahrettin?" yorumunda bulundu.