Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu

Yarı finale kalan Nefise, Yusuf, Osman Can ve Özgür soğuk kahve içme şansını yakaladılar.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Nefise ile Özgür'ün karşılaşmasında, İlk oyunu ve ikinci oyunu Özgür, üçüncü oyunu, dördüncü oyunu ve beşinci oyunu Nefise, altıncı oyunu ve yedinci oyunu Özgür kazandı. 4-3?lük skorla Özgür finale adını yazdırdı.

Yusuf ile Osman Can'ın karşılaşmasında, İlk oyunu Osman Can, ikinci oyunu Yusuf, üçüncü oyunu Osman Can, dördüncü oyunu Yusuf, beşinci oyunu ve altıncı oyunu Osman Can kazandı. 4-2?lik skorla Osman Can finale adını yazdırdı.