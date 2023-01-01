Survivor'da Haftanın Eleme Adayları Belli Oldu
Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu
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TV8'de ekranlara gelen, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, Murat Ceylan'ın sunumuyla gerçekleşen yarışma programı 'Survivor 2023'ün 114. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümde, haftanın üçüncü Bireysel Dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan isim Özgür oldu. Özgür haftanın üçüncü eleme adayını açıkladı.
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'Survivor 2023'te haftanın ilk Bireysel Dokunulmazlık oyununda kazanan isim Nefise olmuştu. Nefise eleme adayı olarak Asena'nın adını vermişti. Haftanın ikinci Bireysel Dokunulmazlık oyununun galibi ise Yusuf olmuş, Yusuf eleme adayı olarak Cansu'nun adını vermişti.
Survivor'da adım adım finale yaklaşırken, bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde üçüncü Bireysel Dokunulmazlık oyunu oynandı.
SIRALAMA TURU
Nefise: 01:28:34 (1)
Yusuf: 01:29:33 (2)
Osman Can: 01.38:13 (3)
Ertuğ: 02:07:22 (4)
Özgür: 02:26:13 (5)
Cansu: 02:33:07 (6)
Asena: 02:35:27 (7)
Bireysel dokunulmazlık sıralama turlarında en iyi süreyi 01:28:34 ile geçen Nefise ilk turu oynamadan yarı finale yükseldi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK İLK TUR EŞLEŞMELERİ
Yusuf ile Asena'nın karşılaşmasında, İlk oyunu Yusuf, ikinci oyunu Asena, üçüncü oyunu ve dördüncü oyunu Yusuf kazandı. Toplamda 3-1?lik skorla Yusuf adını yarı finale yazdırdı.
Osman Can ile Cansu'nun karşılaşmasında, İlk oyunu Cansu, ikinci oyunu, üçüncü oyunu ve dördüncü oyunu Osman Can kazandı. 3-1?lik skorla Osman Can adını yarı finale yazdırdı.
Özgür ile Ertuğ'un karşılaşmasında, İlk oyunu, ikinci oyunu ve üçüncü oyunu Özgür kazandı. 3-0?lık skorla Özgür adını yarı finale yazdırdı.
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Yarı finale kalan Nefise, Yusuf, Osman Can ve Özgür soğuk kahve içme şansını yakaladılar.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Nefise ile Özgür'ün karşılaşmasında, İlk oyunu ve ikinci oyunu Özgür, üçüncü oyunu, dördüncü oyunu ve beşinci oyunu Nefise, altıncı oyunu ve yedinci oyunu Özgür kazandı. 4-3?lük skorla Özgür finale adını yazdırdı.
Yusuf ile Osman Can'ın karşılaşmasında, İlk oyunu Osman Can, ikinci oyunu Yusuf, üçüncü oyunu Osman Can, dördüncü oyunu Yusuf, beşinci oyunu ve altıncı oyunu Osman Can kazandı. 4-2?lik skorla Osman Can finale adını yazdırdı.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK FİNAL EŞLEŞMESİ
Osman Can ile Özgür'ün karşılaşmasında, İlk oyunu Özgür, ikinci oyunu Osman Can, üçüncü oyunu Özgür, dördüncü oyunu Osman Can, beşinci oyunu altıncı oyunu ve yedinci oyunu Özgür kazandı. Toplamda 5-2?lik skorla Özgür üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunun galibi oldu.
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Haftanın üçüncü eleme adayını söyleme hakkını elde eden Özgür, eleme adayı olarak Ertuğ'un adını verdi. Özgür ödülden faydalanması için Osman Can ile Yusuf?u seçti. Üç yarışmacı, soğuk kahve, tavuklu sandviç yeme şansını yakaladı ve scuba diving serüveni yaşadılar.
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Böylece bu hafta eleme potasına giren isimler, Asena, Cansu ve Ertuğ oldu.
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''SURVİVOR'IN EN İYİLERİNDEN BİRİSİSİN''
Yarışma sonunda bir konuşma yapan Acun Ilıcalı, üçüncü Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan Özgür ve diğer yarışmacılar için şunları söyledi: