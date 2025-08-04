12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
Türkiye'de yaz mevsimi adeta kavurucu geçiyor! Meteoroloji verilerine göre, bugün 12 il ve ilçede sıcaklıklar 40-45 derece arasında ölçüldü. Özellikle Cizre'de termometreler 45 dereceyi gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 22:10, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 22:14
Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün, 12 kentte termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta boyunca da mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Özellikle bazı ilçelerde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı.
En Yüksek Sıcaklık Ölçülen İlçeler
- Şırnak, Cizre: 45°C
- Mardin, Dargeçit: 43,9°C
- Siirt, Kurtalan: 43,9°C
- Diyarbakır, Bismil: 42,8°C
- Batman, Hasankeyf: 42,5°C
- Eskişehir, Sarıcakaya: 42,2°C
- Elazığ, Keban: 41,7°C
- Şanlıurfa, Ceylanpınar: 41,3°C
- Gaziantep, Yavuzeli: 40,8°C
- Malatya, Kale: 40,8°C
- Aydın, Karpuzlu: 40,4°C
- Erzincan, Kemaliye: 40°C
Sıcaklıklar Yüksek Seyretmeye Devam Edecek
Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesini beklediklerini belirtiyor. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.