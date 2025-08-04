12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün, 12 kentte termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta boyunca da mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Özellikle bazı ilçelerde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı.

En Yüksek Sıcaklık Ölçülen İlçeler

Şırnak, Cizre: 45°C

45°C Mardin, Dargeçit: 43,9°C

43,9°C Siirt, Kurtalan: 43,9°C

43,9°C Diyarbakır, Bismil: 42,8°C

42,8°C Batman, Hasankeyf: 42,5°C

42,5°C Eskişehir, Sarıcakaya: 42,2°C

42,2°C Elazığ, Keban: 41,7°C

41,7°C Şanlıurfa, Ceylanpınar: 41,3°C

41,3°C Gaziantep, Yavuzeli: 40,8°C

40,8°C Malatya, Kale: 40,8°C

40,8°C Aydın, Karpuzlu: 40,4°C

40,4°C Erzincan, Kemaliye: 40°C

Sıcaklıklar Yüksek Seyretmeye Devam Edecek

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesini beklediklerini belirtiyor. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor.



