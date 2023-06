Apple Türkiye'den Telefon Fiyatlarına Zam! İşte İphone'ların Güncel Fiyat Listesi

IPHONE 14 PLUS 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 Plus : 39 bin 999 TL 512 GB iPhone 14 Plus : 48 bin 399 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 Plus : 41.999 TL 256 GB iPhone 14 Plus : 44.999 TL 512 GB iPhone 14 Plus : 50.999 TL