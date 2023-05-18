Apple Türkiye'den Telefon Fiyatlarına Zam! İşte İphone'ların Güncel Fiyat Listesi

IPAD PRO 12.9 İNÇ 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB : 30 bin 999 TL 256 GB : 33 bin 499 TL 512 GB : 38 bin 499 TL 1 TB : 48 bin 499 TL 2 TB : 58 bin 499 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB : 32 bin 499 TL 256 GB : 35 bin 199 TL 512 GB : 40 bin 699 TL 1 TB : 51 bin 199 TL 2 TB : 61 bin 699 TL