Apple Türkiye'den Telefon Fiyatlarına Zam! İşte İphone'ların Güncel Fiyat Listesi
Apple, WWDC 2023 konferansı öncesi Apple Store'u kapatmıştı. Mağaza açıldıktan sonra Türkiye'de telefon fiyatları zamlandı. Peki iPhone 14 fiyatı ne kadar oldu? İşte iPhone'ların güncel fiyat listesi...
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IPHONE 12 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 12 : 26.999 TL 256 GB iPhone 12 : 28.399 TL 512 GB iPhone 12 : 31.199 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 12 : 28.499 TL 256 GB iPhone 12 : 31.499 TL 512 GB iPhone 12 : 37.499 TL
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IPHONE 13 MİNİ 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 13 mini : 26.999 TL 256 GB iPhone 13 mini : 29.799 TL 512 GB iPhone 13 mini : 35.399 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 13 mini : 28.499 TL 256 GB iPhone 13 mini : 31.499 TL 512 GB iPhone 13 mini : 37.499 TL
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IPHONE 13 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 13 : 29.999 TL 256 GB iPhone 13 : 32.799 TL 512 GB iPhone 13 : 38.399 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 13 : 31.999 TL 256 GB iPhone 13 : 34.999 TL 512 GB iPhone 13 : 40.999 TL
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IPHONE 14 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 : 35.999 TL 512 GB iPhone 14 : 44.399 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 : 37.999 TL 256 GB iPhone 14 : 40.999 TL 512 GB iPhone 14 : 46.999 TL
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IPHONE 14 PLUS 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 Plus : 39 bin 999 TL 512 GB iPhone 14 Plus : 48 bin 399 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 Plus : 41.999 TL 256 GB iPhone 14 Plus : 44.999 TL 512 GB iPhone 14 Plus : 50.999 TL
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IPHONE 14 PRO 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 Pro : 45.999 TL 256 GB iPhone 14 Pro : 48.799 TL 512 GB iPhone 14 Pro : 54.399 TL 1 TB iPhone 14 Pro : 59.999 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 Pro : 48.999 TL 256 GB iPhone 14 Pro : 51.999 TL 512 GB iPhone 14 Pro : 57.999 TL 1 TB iPhone 14 Pro : 63.999 TL
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IPHONE 14 PRO MAX 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 Pro Max : 45.999 TL 256 GB iPhone 14 Pro Max : 48.599 TL 512 GB iPhone 14 Pro Max : 53.899 TL 1 TB iPhone 14 Pro Max : 59.199 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB iPhone 14 Pro Max : 52.999 TL 256 GB iPhone 14 Pro Max : 55.999 TL 512 GB iPhone 14 Pro Max : 61.999 TL 1 TB iPhone 14 Pro Max : 67.999 TL
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AIRPODS 2. NESİL 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 3 bin 249 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 3 bin 399 TL
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AIRPODS 3. NESİL 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 4.299 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 4.499 TL
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AIRPODS MAX 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 15.499 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 16.499 TL
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IPAD 9. NESİL 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 64 GB : 8.999 TL 256 GB : 12.799 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 64 GB : 9.499 TL 256 GB : 13.499 TL
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IPAD AIR 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 64 GB :16.299 TL 128 GB :20.099 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 64 GB :17.299 TL 128 GB : 21.299 TL
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IPAD PRO 11 İNÇ 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB : 21.999 TL 256 GB : 24.499 TL 512 GB :29.499 TL 1 TB : 39.499 TL 2 TB : 49.499 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB : 22.999 TL 256 GB : 25.699 TL 512 GB : 31.199 TL 1 TB : 41.699 TL 2 TB : 52.199 TL
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IPAD PRO 12.9 İNÇ 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB : 30 bin 999 TL 256 GB : 33 bin 499 TL 512 GB : 38 bin 499 TL 1 TB : 48 bin 499 TL 2 TB : 58 bin 499 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyatlar: 128 GB : 32 bin 499 TL 256 GB : 35 bin 199 TL 512 GB : 40 bin 699 TL 1 TB : 51 bin 199 TL 2 TB : 61 bin 699 TL
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MACBOOK AIR M1 ÇİPLİ 18 Mayıs 2023'te yapılan zam sonrası fiyat: 23 bin 999 TL 5 Haziran'da yapılan zam sonrası fiyat: 24 bin 999 TL