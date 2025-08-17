Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip

Okullar açılmadan önce Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ve okul ürünlerinde denetimleri artırdı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye, okul çantası, tekstil ve fiyat etiketleri mercek altına alındı. Güvensiz ürünler piyasadan toplatılacak, tüketici sağlığını tehdit edenlere ağır cezalar yolda.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 16:28, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 16:28
Yazdır
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip

Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin güvenliği için ülke genelinde denetimlerini artırdı.

Bakanlık, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda kırtasiye, okul kıyafetleri ve çantalardan fiyat etiketlerine kadar geniş kapsamlı bir denetim ağı oluşturdu.

Laboratuvarlarda Ayrıntılı Testler

Ticaret Denetmenleri, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda imalatçı, ithalatçı ve toptancı depolarında sahaya indi. Denetimlerde, kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve tekstil ürünleri; kullanımı yasaklanan kimyasallar, küçük parça, kordon ve bağcık gibi boğulma riski oluşturabilecek unsurlar açısından laboratuvar testlerine tabi tutuluyor. Aynı zamanda etiket bilgileri incelenerek, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Güvensiz Ürünler Toplatılacak

Yapılan incelemelerde güvensiz bulunan ürünler, Ticaret Bakanlığı'nın "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden kamuoyuyla paylaşılacak. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak. İmalatçı ve ithalatçılara ise idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca "sağlığa zararlı madde içermez" gibi yanıltıcı ifadelerle reklam yapan firmalar hakkında Reklam Kurulu inceleme başlatacak.

Velilere Uyarılar

Bakanlık, velilerin de okul alışverişlerinde dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Buna göre:

  • Kırtasiye ürünlerinde imalatçı/ithalatçı bilgisi ve Türkçe uyarılar aranmalı.
  • Oyuncak niteliği taşıyan ürünlerde yaş grubu uyarıları dikkate alınmalı.
  • Boya, oyun hamuru gibi ürünlerde CE işareti bulunmalı.
  • Tekstil ürünlerinde etiketlerin Türkçe ve okunabilir olması zorunlu.
  • Çocuk kıyafetlerinde kordon, bağcık ve küçük parça içeren süslemelere dikkat edilmeli.

Fiyat Etiketleri de Mercek Altında

Sadece sağlık ve güvenlik değil, velilerin ekonomik çıkarları da koruma altında. Zincir marketler, kırtasiyeler ve perakende satış noktalarında fiyat etiketi denetimleri sıklaştırıldı. Bakanlık, öğrenci ve velilerin haksız fiyat artışları karşısında mağdur edilmesine izin vermeyecek.

"Her Türlü Tedbir Kararlılıkla Alınıyor"

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak için her türlü tedbir alınmaktadır. Denetimler artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere "sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi" dileklerini de iletti.


