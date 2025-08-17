Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
AK Parti'de Mücahit Birinci disipline sevk edildi
AK Parti'de Mücahit Birinci disipline sevk edildi
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!

İstanbul'da iş yerine giren hırsızlardan birinin elini ısırması sonucu enfeksiyon kapan N.U.'nun kolu, uzun bir tedaviyle kurtarıldı. Hırsızın ısırığıyla ölümle burun buruna geldi. Uzmanlar bu vakayı literatüre girecek kadar sıra dışı buldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 16:10, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 16:14
Yazdır
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!

İstanbul'da esnaflık yapan N.U.'nun eli, bir hırsızın ısırması sonucu enfeksiyon kaptı.

Isırığın şiddetine dikkat çeken uzmanlar, vakanın literatüre girmeye aday olduğunu söyledi.

Üsküdar'da esnaflık yapan N. U. 1,5 yıl önce dükkanına giren yaşadığı arbede sırasında hırsızlardan biri tarafından ısırıldı.

İki hırsızdan biri kaçarken, yakalamayı başardığı diğer hırsız ise, N.U.'nın sol elini ısırarak kaçtı.

Yaşadığı olay sonrası ambulansla hastaneye götürülen talihsiz adama acil serviste pansumanları yapıldı ve herhangi bir kırık olmadığı için taburcu edildi.

RAHATSIZLANINCA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ancak ertesi gün birdenbire şiddetli titreme ve ateş bulguları başlayınca tekrar hastaneye götürülmek zorunda kalınan hasta, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon servisine yatırıldı.

N.U. burada 15 gün yatarak yoğun enfeksiyon tedavisi gördü.

Bu sırada elindeki yara ilerledi ve kolu dirseğine kadar iki katı hacme ulaştı.

3,5 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Kesilme aşamasına gelen kolu için hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümü devreye girdi ve N.U. acilen hiperbarik oksijen tedavisine alındı.

Fizik tedavisiyle yaklaşık 3,5 ay süren çabalar sonucu N.U. kolsuz kalmaktan kurtarıldı.

DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI

N.U.'nun başına gelenler doktorları da şaşırttı.

Adamın tedavisini gerçekleştiren ekipte yer alan Uzman Doktor Yavuz Aslan, "Hastanın sol elinde büyük bir iskemik, nekrotik zeminli, yani kanlanması bozulmuş, kötü bir yara olduğunu fark ettik." dedi.

Ön kolda şiddetli bir ödem olduğunu gördüklerini anlatan Aslan, "Hastanın elini ve ön kolunu ampitasyondan yani kesilmekten kurtardık. Daha sonra da el hareketlerinin tamamen yerine gelmesi için fizik tedavi bölümüne yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

Uzman Doktor Aslan, meslek hayatı boyunca insan ısırığına dair hiçbir vakayı tedavi etmediğini, vakanın kendilerini de şaşırttığını anlattı.

Aslan, "Hastanın elini literatürde ilk defa gördüğümüz bir şekilde kurtarmış olduk, yayın haline getireceğiz." dedi.

"İNSAN ISIRIĞININ NE KADAR ŞİDDETLİ BİR YARA YAPABİLECEĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK"

İnsan ağız florasında bulunan bakterilerin normalde bir soruna yol açmadığını ama cilt altı dokuya girdiğinde şiddetli tablolara yol açabileceğini söyleyen Aslan sözlerini şöyle devam etti:

"İnsan ısırığının ne kadar şiddetli bir yara yaptığuını görmüş olduk. Hastanın elini literatürde ilk defa gördüğümüz bir yara şeklinde ampütasyondan kurtarmış olduk.

Literatürde insan ısırığına bağlı yaralar var ama daha ufak yaralar; ampütasyona giden yaralar var ama kurtarılamamış."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber