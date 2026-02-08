İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!

Altın piyasasında gözler küresel jeopolitik gelişmelere çevrilmişken, finans analisti İslam Memiş gram altın için iki olası senaryoya dikkat çekti.

İran-ABD hattından gelecek haber akışının fiyatları doğrudan etkileyeceğini belirten Memiş, barış ve uzlaşma ihtimalinde yaşanabilecek geri çekilmeleri "fırsat" olarak nitelendirirken, anlaşma çıkmaması durumunda ise yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini söyledi. Memiş, özellikle Kapalıçarşı'daki makas aralıklarına ve iç piyasada fiyatların neden 7 bin TL'nin altına kolay kolay düşmediğine vurgu yaparak, kendi yatırım stratejisini de net ifadelerle açıkladı.

Geçtiğimiz haftanın piyasa verilerini YouTube kanalında ele alan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Borsa İstanbul'daki teknik görünümden döviz piyasasındaki seyre, ons ve gram altındaki dalgalanmalardan jeopolitik gelişmelere kadar birçok başlıkta dikkat çeken uyarılarda bulundu. Gram altın için iki muhtemel senaryoya işaret eden Memiş, yatırımcıların kısa vadeli hareketler yerine kendi stratejilerini netleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

İşte İslam Memiş'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler:

ALTIN PİYASASINDA KÜRESEL GELİŞMELER



Uluslararası piyasalarda ons altın 4.885 dolar seviyesinde. Gece geç saatlerde uluslararası piyasalarda 4.650 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar hızlı bir toparlanmayla 4.800 dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürmekte.

Dünyanın gözü kulağı İran-Amerikan görüşmelerindeydi. Savaş mı, barış mı, bu sorunun cevabını bugün hep beraber görmüş olacağız. Ben şahsen barış haberi gelse de savaş haberi gelse de ne barışların ne de savaşların kalıcı olmasını beklemiyorum.

"ELİMİZDE 2 SENARYO VAR"



Bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Amerika ve İran arasında yaşanan gerilim çok denklemli bir süreç. İsrail ne istiyor, İran ne istiyor, Amerika ne istiyor, Amerika'nın karşısında Çin gibi hedefi ülkeler var gibi birçok etkenler var. Birçok jeopolitik riski barındıran bir gelişme. Bölgesel anlamda çok denklemli. Politikası ayrı, ekonomisi ayrı. Zaten Amerika burada dolar silahını kullanarak ilk önce orada dolarizasyona sebep oldu, bankaların batmasına sebep oldu, enflasyonu patlattılar. Beraberinde halkı sokağa çevirdi. Böyle bir gücünü kullandı. Ama sonuç itibarıyla ben burada barışların ya da savaş sürecinin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Şimdi elimizde iki tane senaryo var;

Barış haberi gelirse, anlaşma haberi gelirse ne olur? Tabii ki doğal olarak emtia fiyatlarında bir gerileme, borsa tarafında tekrar yükselişler görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunu tekrar piyasalar bir fırsat olarak değerlendirecektir. Bu sefer 4.650 dolar destek seviyesinden tekrar 4.400 dolar destek seviyelerinden bahsedebiliriz. Peki önemli olan şu: kalıcı mı? Hayır. İşte bu olay benim nazarımda bir fırsattır.

ABD-İran arasında bir uzlaşma haberi gelmezse ne olur? Bu sefer de ons altın tarafında yukarı doğru hareketler devam eder ve 5.200 dolar seviyesi burada güçlü bir direnç seviyesi olarak durur.

GRAM ALTIN 7.000 TL'NİN ALTINA DÜŞER Mİ?



Ve şu an itibarıyla gram altın-TL fiyatı Kapalıçarşı piyasasında 7.218-7.281 TL seviyesinde. Dikkat ederseniz makas aralığı bu hafta hep açıktı, açık kalmaya devam ediyor. Piyasalardaki günlük bazdaki sert dalgalanmalar bu makas aralığında etkili olmaya devam ediyor. O yüzden bu hafta boyunca altın yatırımcılarına içeride gram altın, paketli altınlara, fiziki altınlara 14.000 dolar işçilik geldi. Alırken pahalı alıyorsunuz ve makas aralıkları açık.

Ben gram altın TL fiyatında yine 7.000-8.000 TL aralığındaki dalgalanmanın devam edeceğini tahmin ediyorum.

İSLAM MEMİŞ'İN 'GRAM ALTIN' STRATEJİSİ



Onun için bu fiyatlar benim nazarımda orta ve uzun vadeli yatırımcılar için, önümüzdeki yıl düğün planlayanlar için, altın borcu olanlar için tekrar bir fırsat geldiğini söyleyebilirim. Ama şimdi şu soru aklınıza gelecek; 'Bir barış haberi gelirse, ons altında, gram altında da bir düşüş olur. Neden bu fiyatlardan alayım?' Ben de diyorum ki, barış haberi gelirse 4.650 dolar seviyesine kadar bir sarkma olabilir ama içerde gram altın-TL fiyatında 7.000 TL aşağısına müsaade etmiyorlar. Pazartesi günü de müsaade etmemişlerdi. Hemen makasları açarlar ve işçiliği bindirirler. Yine ucuz bir gram altın göremezsiniz. Benim stratejim bu yönde.

Ben ikinci dalga yükselişe hazırlık yaptığım için sessizce, belki bir ay olur, belki üç ay olur, belki beş ay olur, ikinci dalga yükselişlerde 10.000 TL'ye kadar beklemeyi tercih eden bir yatırımcıyım. O yüzden ara dalgalanmalar benim umrumda değil. Ben böyle bir trend belirliyorum. Sessizce kenarda bekleyeceğim, benim taktiğim bu.

Altın yatırımını yüksek maliyetle yapmış olanlar, şu anda zarar ettiğini anlıyor ama ben orta ve uzun vadede düşük rakamların kalıcı olmasını beklemiyorum.

Nasıl ki gram altın 2 gün içinde 1.200 dolar gerilemişse 2 gün içinde 1.200 dolar yükselebilir. Bu bir 'manipülasyon piyasası'. O yüzden kendinize uzun vadeli bir strateji belirlediyseniz, sizin için problem yok. Özellikle kaldıraçlı işlem yapan, kredili işlem yapan, birikimleriyle kumar oynayanlar hedef konumunda olduğu için onları soyuyorlar. Altının yükselişini sabırla beklemek lazım. Bugünkü gelişmeler ikinci dalga yükselişleri işaret ediyor. Ben düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum."