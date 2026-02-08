180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!

Türkiye ekonomisinin lokomotifi niteliğindeki sermaye piyasaları, halka arz grafiğinde son yılların en dikkat çekici değişimlerine sahne oluyor. 2024'te 33 firmanın Borsa İstanbul'a kote olmasıyla yakalanan kuvvetli ivme, 2025 senesinde makroekonomik dengeler ve sıkı para politikası sebebiyle yerini daha temkinli bir sürece bırakmıştı. Geçen yılın tamamında toplam 18 şirket halka arz edilirken, piyasadan sağlanan gelir 45 milyar lira seviyesinde sınırlı kalmıştı.

Yenişafak'tan Cabir Turğut'un haberine göre; Türkiye'deki halka açılma serüvenine bakıldığında; 2021'de 52 şirket 22,4 milyar TL, 2022'de 40 şirket 19,6 milyar TL, 2023'te 54 şirket 79,9 milyar TL ve 2024'te 33 şirket 56,1 milyar TL büyüklüğünde işlem gerçekleşti. Toplam 18 halka arzın yapıldığı 2025'te ise miktar bazında son beş yılın en düşük seviyesi kaydedildi. 2024 senesine kıyasla yaşanan gerilemede, yüksek reel faiz ortamı ve politik belirsizliklerin hisse piyasası üzerindeki baskısının belirleyici olduğu vurgulanıyor.

2025'TEKİ DURAKLAMA GERİDE KALDI



2026 yılı, geçmişteki durgunluğun ardından piyasaların yeniden hareketlendiği bir dönem olarak kayıtlara geçiyor. Henüz yılın ikinci ayının başında olunmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla talep toplayan şirket sayısı 8'e çıktı. Farklı bir deyişle, geçtiğimiz yılın toplam arz adedinin yarısına yakınına sadece ocak ayında ve şubat başındaki işlemlerle ulaşıldı. 2026'ya yeni zirve seviyelerini test ederek ve yüksek işlem hacimleriyle giren Borsa İstanbul'da, halka arzlar açısından da dinamik bir süreç gözleniyor.

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİK İŞTAH KABARTTI



Ocak ayı içerisinde gıda sektöründen Meysu, yazılım dünyasından Netcad ve enerji alanından Üçay Mühendislik gibi farklı iş kollarından gelen yapılar borsaya taze kan pompaladı. 25-26 Aralık 2025'te talep toplayan Arf Bio, 5 Ocak'ta işlem görmeye başlayarak yeni senenin ilk şirketi oldu. Talep toplama aşaması 5-6-7 Ocak'ta yürütülen Meysu Gıda için gong, 13 Ocak'ta çaldı. Formül Plastik 15 Ocak'ta, Z GYO 16 Ocak'ta borsada işlem gördü. Üçay Mühendislik de 14-15-16 Ocak'ta yatırımcı taleplerini topladı. Şubat ayının ilk haftası itibarıyla Akhan Un ve Best Brands Grup Enerji payları piyasada el değiştirmeye başladı. Özellikle teknoloji ve yenilenebilir enerji odaklı teşebbüslere yönelik ilgi, binlerce bireysel hesabın süreçlere katılımıyla tescillendi.

180 FİRMA ONAY BEKLİYOR



Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri, yatırımcı sayısındaki artışın sürdüğünü ve halka arzların tabana yayılma stratejisinin meyvelerini verdiğini gösteriyor. Mevcut durumda halka arz için müracaatta bulunan ve incelemesi devam eden firma sayısının 180 civarında olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, enflasyondaki düşüş beklentisi ve portföylerde çeşitlendirme arayışının etkisiyle, 2026 yıl sonuna kadar 30'dan fazla şirketin Borsa İstanbul saflarına katılacağını öngörüyor.