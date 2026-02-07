7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Yerlikaya'dan polis memuru Keskin için başsağlığı mesajı

Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası polis memuru hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi. Yerlikaya, olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 20:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi. Yerlikaya, olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Polis memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.EGM'den yapılan açıklmaada şu ifadelere yer verildi:

"2 Şubat'ta Ankara'da bir araç muayene istasyonunda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda polis memuru Melih Okan Keskin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.
Yaşanan bu üzücü hadise sonucunda araç muayene istasyonu çalışanları M.Y. ve S.A. isimli kişiler adli mercilerce tutuklanmıştır. Olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz."


