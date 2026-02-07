Elazığ'da çiçek hastalığı paniği! 6 köy karantinaya alındı
Elazığ'da küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesiyle 6 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Aşılama çalışmaları hızla sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 22:30, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 22:32
Elazığ'da bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle 6 köy karantinaya alındı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı tespit edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ilçede bulunan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köyleri karantina altına alındı.
Ekipler, köylerde aşılama çalışması başlattı.