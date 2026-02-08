TÜVTÜRK'ten polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonunda yaşanan ve polis memuru Keskin'in vefatıyla sonuçlanan olay nedeniyle derin bir üzüntü yaşandığı belirtildi.

Meselenin her yönüyle açıklığa kavuşturulması için yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, olayın ardından hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermeme ilkesinin bir gereği olarak merhum polis memuruna saldırıyı gerçekleştiren çalışanın iş akdinin feshedildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından başlayan adli süreçte ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda aldığımız yeni kararlar dışında, bu elim olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akdi feshedilmiştir. İç soruşturma ayrıca devam etmektedir. Gelinen noktada, sürecin sorumluluk ilkeleri çerçevesinde devam etmesi, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yürütülmesine destek olmayı temel ilke edindiğimizin bilinmesini isteriz.

Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belge iletilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak bizden istenecek her türlü desteği sağlayacağımızı belirterek, resmi makamların vereceği kararları beklediğimizi beyan ederiz. Bu vesileyle bir kez daha merhum polis memurumuzu rahmetle anıyor, acılı ailesine baş sağlığı diliyoruz."