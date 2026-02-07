TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle ilçesinde bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda yaşanan ve bir polis memurunun yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre , 02.02.2026 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru M. O. K., yaralanmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler S. A. ve M. Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüpheli Y. K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanarak, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.



