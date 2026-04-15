Ortaokuldaki saldırıyı yapan zanlının babası gözaltında
Kamu Çalışanlarına Özel 250.000 TL Kredi!
Kahramanmaraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı var

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'na silah sesleri duyuldu. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, silahlı saldırı olduğunu ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. Vali Ünlüer 4 can kaybı ve 20 yaralı olduğunu açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2026 14:13, Son Güncelleme : 15 Nisan 2026 15:48
Dün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırının şoku sürerken, bugün benzer bir haber Kahramanmaraş'tan Aysel Çalık Ortaokulu'ndan geldi.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; 8'inci sınıf öğrencisi olan kişi, av tüfeğiyle okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

VALI ÜNLÜER: 3 ÖĞRENCİ, 1 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

SALDIRGANIN BABASI ESKİ BİR EMNİYETÇİ

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

BAŞSAVCI, 3 BAŞSAVCI VEKİLİ VE 6 SAVCI OLAYI SORUŞTURUYOR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

BAKAN AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır." dedi.

ÜÇ BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan olay sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Bakan Tekin: Riskli okullarda polis ve devriye uygulaması var

'YARALILARIMIZIN DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 bakanlık başmüfettişinin, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur. Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir." denildi.

