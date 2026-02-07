7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
SPK'dan ETYAT hisselerine operasyon: 12 kişiye 6 ay men!
Altın ve borsada düşüş! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Rayiç bedel artışları emlak vergilerini de vurdu
Süre başladı: 3 ay içinde başvuran borcunu böldürecek!
Zonguldak'ta araç muayene çetesine darbe: 6 tutuklama
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Ticaret Bakanı Bolat'tan BYD iddialarına cevap

Türkiye-Çin İş Konferansı'nda, 150 Türk ve 80 Çinli iş insanı bir araya geldi. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'de fabrika kurması beklenen Çinli otomobil firması BYD'nin Türkiye yatırımlarını "askıya aldığı" iddialarına yönelik açıklamasında, "Sanayi Bakanımızla görüşüyorlar. Problem yok. Sanayi Bakanlığımız süreci takip ediyor. Görüşüyorlar. BYD yetkilileri de bu hafta buradalardı" dedi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) ortaklığıyla düzenlenen Türkiye-Çin İş Konferansı, 150 Türk ve 80 Çin iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferansa katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son günlerde "Türkiye'deki yatırımlarını askıya aldıkları" öne sürülen Çinli otomotiv devi BYD'ye yönelik iddialara ilişkin BloombergHT'den Dilan Erdemir'in sorusunu yanıtladı.

Bakan Bolat, "Sanayi Bakanımızla görüşüyorlar. Problem yok. Sanayi Bakanlığımız süreci takip ediyor. Görüşüyorlar. BYD yetkilileri de bu hafta buradalardı" açıklamasını yaptı.

Anlaşma temmuzda imzalanmıştı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Temmuz 2024'te Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı.

BYD firması, Manisa ilinde otomobil fabrikası kurma yatırımı taahhüdü karşılığında, ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştu.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.


