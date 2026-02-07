Ticaret Bakanı Bolat'tan BYD iddialarına cevap

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) ortaklığıyla düzenlenen Türkiye-Çin İş Konferansı, 150 Türk ve 80 Çin iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Konferansa katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son günlerde "Türkiye'deki yatırımlarını askıya aldıkları" öne sürülen Çinli otomotiv devi BYD'ye yönelik iddialara ilişkin BloombergHT'den Dilan Erdemir'in sorusunu yanıtladı.

Bakan Bolat, "Sanayi Bakanımızla görüşüyorlar. Problem yok. Sanayi Bakanlığımız süreci takip ediyor. Görüşüyorlar. BYD yetkilileri de bu hafta buradalardı" açıklamasını yaptı.

Anlaşma temmuzda imzalanmıştı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Temmuz 2024'te Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı.

BYD firması, Manisa ilinde otomobil fabrikası kurma yatırımı taahhüdü karşılığında, ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştu.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.



