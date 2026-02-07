Aydın'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, FETÖ/PDY'den hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'yi yakaladı.

