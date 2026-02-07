Aydın'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın Nazilli'de, FETÖ/PDY suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan O.T., JASAT ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 21:36, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 21:38
Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY'den 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü O.T. (46), yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, FETÖ/PDY'den hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'yi yakaladı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)