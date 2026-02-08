Mekan farklı tezgah aynı: Gündüz spor, gece parti!
İstanbul'un en seçkin noktalarından birinde bulunan ve sadece VIP üyelerin kabul edildiği ClubHouse'da, gündüz spor akşam ise uyuşturucu partileri yapıldığı iddia edildi. "Uyuşturucu kullanımına yer sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alınan işletmeci Menderes Utku'nun, mekanda düzenlenen "after partilerde" uyuşturucu trafiğine zemin hazırladığı ileri sürülüyor. Gözaltına alınan kadınların ifadeleri, spor salonunun karanlık yüzünü ortaya çıkardı.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ünlü isimlere otelde yaptığı takip sistemini, gizli ortağı olduğu ClubHouse isimli spor salonuna da taşıdığı ortaya çıktı.
SABAH'ın ulaştığı soruşturmanın detaylarında, "uyuşturucu kullanımına
yer sağlamak" suçundan gözaltına alınan mekanın işletmecisi Menderes Utku'nun,
Yıldırım'a mekana gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.
Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekanda
saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının
ise mekanda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı öğrenildi. ClubHouse'un Bebek
Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu
dosyasında elde edilen yeni deliller ve ifadeler sonrasında soruşturma ClubHouse
Bebek isimli spor salonuna uzandı.
Bebek Otel sahibi tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu işletmede,
narkotik polisleri tarafından yapılan aramanın ardından mekanın işletmeci Menderes
Utku 'uyuşturucu kullanımına yer sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Yeşilçam'ın ünlü çocuk oyuncusu olan ve 'Afacan' serisiyle 1970'li yıllarda
ekranlara çıkan Utku'nun, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği mesajlar
soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Utku'nun, tıpkı Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak gibi mekana gelen ünlü isimlerin
fotoğraflarını çekerek Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği tespit edildi.
Ünlü işadamları, dizi oyuncuları, influencer'lar ve sanatçıların uğrak mekanı
olarak bilinen, sadece VIP üyelikle girilen ve üye olmayanların girişlerine
izin verilmediği mekana gelen ünlü isimlerin, Muzaffer Yıldırım tarafından yakın
merceğe alınması, görüntülerin 'casusluk veya şantaj' amaçlı kaydedildiği şüphesi
üzerine genişletildi.
Yıldırım'ın cep telefonunda yapılan incelemede, Menderes Utku tarafından gönderilen
mesajlar ve ünlü isimlerin fotoğrafları bulundu. Yine Muzaffer Yıldırım'ın Bebek
Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse'ta VIP üyelik hediye ettiği
de belirlendi.
Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını
istediği mesajlar da ele geçirildi.
GÜNDÜZ SPOR GECE PARTİ
Üyeler dışında kapalı olan işletmede, restoran, kafe, spor salonu, havuz, buz banyosu, pub, buhar, sauna odaları ve toplantı odaları bulunduğu, mekanda akşam saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, gece saat 21.00'den
sonra "after parti" adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin
yapıldığını, kendilerinin de işyerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattıkları
öğrenildi.
CASUSLUK ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR
Dosyaya giren yeni deliller uyuşturucu partilerinin ve fuhşun yanı sıra tıpkı Bebek Otel'deki gibi bunların kayıt altına alındığını ortaya koyuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kapsamını genişletirken, Muzaffer Yıldırım'ın telefonundan çıkan görüntülerin 'casusluk veya şantaj' unsuru olarak kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor.
