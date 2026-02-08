Mekan farklı tezgah aynı: Gündüz spor, gece parti!

Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili gözaltına alındı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili gözaltına alındı
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
Bakan Tunç açıkladı: Deprem davalarında son durum ne?
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
MİT ve Jandarma'dan operasyon: 'Octo' yazılımıyla kartları boşaltıyorlardı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mekan farklı tezgah aynı: Gündüz spor, gece parti!

İstanbul'un en seçkin noktalarından birinde bulunan ve sadece VIP üyelerin kabul edildiği ClubHouse'da, gündüz spor akşam ise uyuşturucu partileri yapıldığı iddia edildi. "Uyuşturucu kullanımına yer sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alınan işletmeci Menderes Utku'nun, mekanda düzenlenen "after partilerde" uyuşturucu trafiğine zemin hazırladığı ileri sürülüyor. Gözaltına alınan kadınların ifadeleri, spor salonunun karanlık yüzünü ortaya çıkardı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 08:46, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 08:23
Yazdır
Mekan farklı tezgah aynı: Gündüz spor, gece parti!

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın ünlü isimlere otelde yaptığı takip sistemini, gizli ortağı olduğu ClubHouse isimli spor salonuna da taşıdığı ortaya çıktı.

SABAH'ın ulaştığı soruşturmanın detaylarında, "uyuşturucu kullanımına yer sağlamak" suçundan gözaltına alınan mekanın işletmecisi Menderes Utku'nun, Yıldırım'a mekana gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını gönderdiği belirlendi.

Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekanda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekanda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı öğrenildi. ClubHouse'un Bebek Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu dosyasında elde edilen yeni deliller ve ifadeler sonrasında soruşturma ClubHouse Bebek isimli spor salonuna uzandı.

Bebek Otel sahibi tutuklu Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu işletmede, narkotik polisleri tarafından yapılan aramanın ardından mekanın işletmeci Menderes Utku 'uyuşturucu kullanımına yer sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yeşilçam'ın ünlü çocuk oyuncusu olan ve 'Afacan' serisiyle 1970'li yıllarda ekranlara çıkan Utku'nun, Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği mesajlar soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Utku'nun, tıpkı Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak gibi mekana gelen ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek Muzaffer Yıldırım'a gönderdiği tespit edildi.

Ünlü işadamları, dizi oyuncuları, influencer'lar ve sanatçıların uğrak mekanı olarak bilinen, sadece VIP üyelikle girilen ve üye olmayanların girişlerine izin verilmediği mekana gelen ünlü isimlerin, Muzaffer Yıldırım tarafından yakın merceğe alınması, görüntülerin 'casusluk veya şantaj' amaçlı kaydedildiği şüphesi üzerine genişletildi.

Yıldırım'ın cep telefonunda yapılan incelemede, Menderes Utku tarafından gönderilen mesajlar ve ünlü isimlerin fotoğrafları bulundu. Yine Muzaffer Yıldırım'ın Bebek Otel'deki partilere davet ettiği kadınlara ClubHouse'ta VIP üyelik hediye ettiği de belirlendi.

Yıldırım'ın birçok kadınla ilgili Menderes Utku'ya gönderdiği VIP üyelik yapılmasını istediği mesajlar da ele geçirildi.

GÜNDÜZ SPOR GECE PARTİ

Üyeler dışında kapalı olan işletmede, restoran, kafe, spor salonu, havuz, buz banyosu, pub, buhar, sauna odaları ve toplantı odaları bulunduğu, mekanda akşam saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, gece saat 21.00'den sonra "after parti" adı altında spor salonunda uyuşturucu partilerinin yapıldığını, kendilerinin de işyerinde çok kez uyuşturucu kullandıklarını anlattıkları öğrenildi.

CASUSLUK ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Dosyaya giren yeni deliller uyuşturucu partilerinin ve fuhşun yanı sıra tıpkı Bebek Otel'deki gibi bunların kayıt altına alındığını ortaya koyuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kapsamını genişletirken, Muzaffer Yıldırım'ın telefonundan çıkan görüntülerin 'casusluk veya şantaj' unsuru olarak kullanılıp kullanılmadığı da araştırılıyor.

SEMİH KARA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber