Epstein'e benzeyen Kayserilinin isyanı

Kayseri'de sıradan bir vatandaş olan Rıfat Özdemir, Jeffrey Epstein'e olan şaşırtıcı benzerliği nedeniyle toplumda dışlanma ve yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor. Saç modelini değiştirmeyi ve sakal bırakmayı düşünen Özdemir, bu benzerliğin hayatını nasıl alt üst ettiğini anlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2026 18:37, Son Güncelleme : 07 Şubat 2026 18:39
Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Rıfat Özdemir'in başı benzerlikten dolayı dertte.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e benzeyen Özdemir, insanların kendisine olan olumsuz bakışlardan dolayı rahatsız olduğunu kaydetti.

Özdemir, "Vatandaşlar bana önce sert bir imajla bakmaya başladılar. İlk başta beni yeğenim benzetti ve "dayı sen Jeffrey Epstein'e çok benziyorsun' dedi. Epstein'in kim olduğunu ben bilmiyordum. Daha sonra haberlerden baktım ve sosyal medyadan kim olduğunu öğrendim. Ben öyle bir adama benzetilmek istemem. Beni o insanlara benzetmeyin. Ben normal işinde gücünde olan sade bir vatandaşım" dedi.

"HAYATIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

"Benzerlik olabilir. Benim ki şanssız bir olay" diyen Özdemir, "Bizde ona benzedik. Hayatımı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken insanlar bana sert bir imajla bakıyorlar. Sözel olarak bir şey yok ama bakışları insanı rahatsız ediyor. İnsanlar şaşırmış bir ses tonu ile 'Epstein'e benziyor' diyorlar. Bunu bana dediklerinde canım sıkılıyor. Çünkü hoş bir adam değil. Benzetilmek hoş bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"SAÇ MODELİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

"Halkımdan rica ediyorum. Lütfen beni Epstein'e benzetmesinler" diyen Rıfat Özdemir, "Bu saatten sonra kendimde olabilecek bütün değişiklikleri yapmayı düşünüyorum ve yapacağım. Saç modelimi değiştireceğim, sakal bırakacağım. Bu durum gündemden düşene kadar biraz uğraşacağız. Ben sakal bırakmayı sevmem ama sakal bırakmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar da hiç sakal bırakmadım. Saçlarıma değişik bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım. Yüz ifademi nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Yüz kırışıklıklarım falan tamamen bire bir benziyor. Küfür eden veya laf atan olmadı ama sert bir imajla bakıyorlar. Bakışlarından ne söylediklerini hissedebiliyorum. Ben Epstein değilim. Kayseri'den böyle kötü adamlar çıkmaz" diye konuştu.

