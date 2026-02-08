Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!

Son yıllarda yapılan yatırımlarla dünyanın en modern sondaj ve sismik araştırma filolarından birine sahip olan Türkiye, 6 sondaj ve 2 sismik gemisiyle aynı anda farklı coğrafyalarda operasyon yürütebilir hale geldi. Karadeniz'deki keşiflerin ardından Somali, Libya ve Pakistan gibi kritik bölgelerde görev dağılımı yapan Ankara, enerji bağımsızlığı yolunda dev adımlar atıyor.

Enerji denkleminde, bölgesel denge açısından stratejik adımlar atan Ankara, Doğu Akdeniz'de stratejik bir aktör konumunda. Bölge ülkeleri ile tek tek masaya oturarak anlaşmalar imzalayan Türkiye, şimdi anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Suudi Arabistan ile 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini kapsayan 2 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşmasının ardından Mısır ile ilişkileri kurumsal ve çok boyutlu şekilde güçlendirmeyi hedefleyen önemli adımlar atıldı. Mısır ile imzalanan anlaşmaların Doğu Akdeniz'in güvenliğine de yansıyacağı belirtiliyor.

SOMALİ'DE SONDAJ BAŞLIYOR

Geçtiğimiz yıl Somali karasularında sismik araştırma yapan Oruç Reis Sismik Araştırma gemisinin üç ayrı deniz blokunda 4.465 kilometrekarelik alanda topladığı 3 boyutlu sismik veriler, sondaj yapma safhasına geldi. Bu ayın sonunda Somali'ye doğru yola çıkacak olan Çağrı Bey'in Cebelitarık ve Güney Afrika'yı dolaşıp Somali'ye ulaşması ve nisan-mayıs aylarında sondaja başlaması bekleniyor. Çağrı Bey'in güvenliğini ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı üstlenecek. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz unsurları Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığına lojistik destek sağlama ve Somali deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek. Çağrı Bey sondaj gemisine destek vermek amacıyla 25 Şubat'a kadar Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev icra edecek.

LİBYA HAZIRLIĞI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki elini güçlendiren bir başka ülke Libya'da ise önümüzdeki ay yeni lisanslama ihalesi yapılacak. İhaleye iddialı bir şekilde hazırlanan Ankara, buradan alınacak sahalarda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. 2026 yılında enerjide önemli adımlar atmayı hedefleyen Ankara, Pakistan'da Oruç Reis veya Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemileriyle bir sismik çalışmayı hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Ankara, Somali ve Libya'nın yanı sıra Pakistan da sismik çalışma yapacak. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde Pakistan'da Oruç Reis veya Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemileriyle bir sismik çalışmaya start verilmesi bekleniyor.

ABD İLE ARAMA ANLAŞMASI

Enerji arama faaliyetlerinde küresel iş birliklerini genişleten Türkiye önce Exxon ile ardından da Chevron ile anlaşma imzaladı. Anlaşmanın hangi sahaları kapsayacağına dair teknik detaylar henüz açıklanmazken, iş birliğinin farklı coğrafyalarda petrol ve doğalgaz potansiyeli bulunan alanları içermesi bekleniyor.

FİLO HIZLA BÜYÜYOR

Türkiye, son yıllarda yerli üretimi artırmak ve enerji ithalatına bağımlılığı azaltmak maksadıyla TPAO'nun uluslararası operasyonlarını hızla genişletiyor. Bu doğrultuda sondaj ve sismik araştırma gemisi filosu büyütüldü. Türkiye'nin envanterinde bugün altı sondaj gemisi ve iki sismik araştırma gemisi bulunuyor. Karadeniz'de görev yapan dört sondaj gemisi ise 2020 yılında Türkiye'nin ilk doğalgaz keşfinin gerçekleştirildiği sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

