Ölüme meydan okudu! Otobanda 324 Km hıza ulaştı

Hatay'da otobanda ölümü hiçe sayarak 324 km hıza ulaşan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücünün o anlarını 'Gereği Yapıldı' notuyla paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüye cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Haber Giriş : 08 Şubat 2026 07:30, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 07:28
Ölüme meydan okudu! Otobanda 324 Km hıza ulaştı

Erzin ilçesinde otoyolda motosikletle trafik güvenliğini hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan, art arda şerit değiştiren n A.Ç. isimli motosiklet sürücüsü 324 km hıza ulaştığı anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şahsı tespit ederek gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da görüntüleri sosyal medya üzerinden 'Gereği Yapıldı' notuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında; "Motosiklet sürücüsü hakkında; TCK'nın 179/2 maddesinden adli işlem yapıldı. Ayrıca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre bu trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye; makas atması nedeniyle, 90 bin? idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Akrobatik hareketler yapan sürücüye, 46 bin? idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz, geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 km/sa ve üzeri aşan sürücülere 30 bin TL idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alacağız. Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahında bu motosikletin hız sınırının 100 km olmasına rağmen motosiklet 324 km hız yapmaktadır. 324 km süratle giden bu sürücünün motosikleti, Yeni Trafik Kanunu Teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte 120 gün trafikten men edilecek. Sürücünün ehliyeti de 150 gün geri alınacak. Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim" ifadelerini kullandı.

